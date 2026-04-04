В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию против вирусного гепатита А

В Дагестане из-за наводнений началась экстренная вакцинация против гепатита А

Tекст: Вера Басилая

В Роспотребнадзоре заявили, что экстренная иммунизация против вирусного гепатита А началась в подтопленных районах Дагестана, передает РИА «Новости».

Мера принята в связи с недавними наводнениями и повышенным риском вспышки инфекций, мера направлена на защиту населения в подтопленных районах.

В первую очередь вакцинацию проходят работники общественного питания, торговли продуктами, пищеблоков в детских, социальных, образовательных и медицинских учреждениях, сотрудники канализационных сетей, участники ликвидации последствий ЧС, а также проживающие в пунктах временного размещения.

Наводнения в регионе произошли после обильных дождей 27-29 марта. Были зафиксированы массовые подтопления, перебои с водой и электричеством, на пике без света оставались более 500 тыс. человек. В отдельных районах и городах людей эвакуировали из затопленных домов, в горных районах фиксировались камнепады и сходы селевых потоков, повреждены дороги и мосты.

Ранее в Каспийске более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления после употребления питьевой воды.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта употреблять только кипяченую или бутилированную воду из-за временного увеличения мутности в источниках водоснабжения.

Материальный ущерб от сильных дождей и ветра в Чечне и Дагестане превысит один млрд рублей по предварительным данным.