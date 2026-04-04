Трамп дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Tекст: Вера Басилая

У Ирана осталось всего двое суток на заключение сделки с США или открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал американский президент США на своей странице в социальной сети Тruth Social.

«Время на исходе – 48 часов до того, как весь ад обрушится на них», – написал американский лидер. Он подчеркнул, что если Тегеран не пойдет на уступки в обозначенный срок, последствия будут крайне тяжелыми.

Напомним, американский президент заявил, что военная операция в Иране на финальной стадии, а если с Тегераном не удастся договориться, то он «отправится прямиком в каменный век, где ему самое место».

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсетях заявил о голливудских иллюзиях, стоящих за угрозами США «отбросить Иран в каменный век».