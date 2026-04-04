МИД осудил ракетные удары по АЭС «Бушер» в Иране

Захарова: Москва выражает тревогу и осуждает ракетные удары по АЭС «Бушер»

Tекст: Вера Басилая

Москва с тревогой восприняла сообщения о новых ракетных обстрелах иранской АЭС «Бушер», в результате которых, по данным МИД, погибли люди, следует из комментария на сайте МИД Марии Захаровой.

«Выражаем соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников станции, отвечавшего, насколько известно, за обеспечение физзащиты», – заявила Захарова.

В МИД отметили, что разделяют озабоченность, ранее высказанную генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который подчеркнул, что атомные электростанции и прилегающие к ним территории никогда не должны становиться целью военных ударов. Ведомство добавило, что эти слова адресованы «агрессорам», продолжающим целенаправленно наносить удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

Российская сторона считает, что подобные действия – серьезный удар по режиму Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и иранскому соглашению с МАГАТЭ о гарантиях. В МИД подчеркнули, что эти удары ставят под сомнение приверженность международных игроков нормам ядерной безопасности.

Также в заявлении отмечается, что Россия предпримет все необходимые усилия для привлечения внимания мировой общественности к опасной ситуации вокруг станции «Бушер». МИД рассчитывает, что вопрос ущерба, нанесенного ударами по АЭС, будет объективно рассмотрен на предстоящей 27 апреля Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Ведомство призвало к немедленному прекращению атак на ядерные объекты Ирана, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что вероятность инцидента ядерного характера на станции «Бушер» увеличивается после удара по ее периметру, приведшего к жертве.

Также Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер».

Сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

Россия запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера».







