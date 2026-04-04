Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в один млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обильные дожди и шквалистый ветер нанесли Чечне и Дагестану значительный материальный ущерб, который, по предварительным оценкам исполнительных органов республик, превысит один миллиард рублей, передает ТАСС. Полпред президента в СКФО Юрий Чайка на профильном совещании подчеркнул необходимость оперативной подготовки и направления документов, обосновывающих масштабы причиненного ущерба, в правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Принимая во внимание, что зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию нескольких субъектов Российской Федерации, а нанесенный размер материального ущерба, по предварительным оценкам органов исполнительной власти Республики Дагестан и Чеченской Республики, составит более одного млрд рублей, прошу субъекты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в кратчайшие сроки подготовить и направить на рассмотрение в правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности документы, обосновывающие причиненный материальный ущерб», – заявил Чайка.

По информации пресс-службы администрации главы Дагестана, в совещании участвовали глава республики Сергей Меликов и вице-премьер Чечни Рустам Шаптукаев. Полпред поручил как можно скорее ликвидировать последствия непогоды. Он также обратился к федеральным органам с просьбой оказать содействие регионам в восстановлении жилых домов, объектов ЖКХ, социальной сферы, а также производственной и инженерной инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чечне сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления 258 жилых домов и повреждения десятков объектов инфраструктуры после сильных дождей. В других регионах страны также ожидается паводок максимального уровня.



