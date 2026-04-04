Лихачев: Путин внимательно следит за ситуацией вокруг АЭС «Бушер»

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин уделяет особое внимание ситуации вокруг иранской АЭС «Бушер» и работе российского персонала на объекте, передает РИА «Новости».

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что глава государства в курсе происходящего, регулярно получает доклады от ведомств и следит не только за развитием конфликта, но и за безопасностью сотрудников России на станции.

Лихачев отдельно подчеркнул, что тревога связана с разговорами о возможном начале наземной операции в Иране, поскольку любые военные действия рядом с ядерными объектами несут колоссальные риски. По его словам, мировое сообщество обеспокоено произошедшим обстрелом территории АЭС «Бушер», в результате которого погиб один из сотрудников, что подтвердили в организации по атомной энергии Ирана.

Гендиректор «Росатома» отметил, что ситуация вызывает нарастание озабоченности, о чём свидетельствуют многочисленные контакты с зарубежными партнёрами, а также заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По его словам, современный тренд на эскалацию конфликта настораживает специалистов и политиков.

Лихачев также заявил: «Военные действия вокруг ядерного объекта – всегда колоссальные риски. И, что греха таить, это возможность отдельных провокаций… Провокации вокруг действующего атомного объекта чреваты катастрофой регионального масштаба со всеми вытекающими из этого многолетними последствиями».

Он подчеркнул, что последствия подобной катастрофы будут затрагивать народы Аравийского полуострова и стран Персидского залива на протяжении многих лет, независимо от того, кто первым начал боевые действия.

Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер».

Один сотрудник станции погиб в результате обстрела США и Израиля.

Россия запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера».

Лихачев заявил, что вероятность инцидента ядерного характера на станции «Бушер» увеличивается после удара по ее периметру.