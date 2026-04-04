Дмитриев: Ограничения на выезд для мужчин в ЕС идеально дополнят энергокризис
Tекст: Тимур Шайдуллин
Европейским странам стоит сосредоточиться на диверсификации источников энергии, а не на введении новых ограничений для граждан, считает Кирилл Дмитриев.
Cпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался по поводу новых ограничений для граждан в Евросоюзе. Он отметил, что ограничения на выезд молодых мужчин хорошо сочетаются с уже существующими ограничениями на потребление энергии в странах. Его слова приводит ТАСС.
«Ограничения для молодых мужчин прекрасно дополнят ограничения на потребление энергии. ЕС следует диверсифицировать источники энергии, а не предлагать различные варианты локдаунов», - заявил Дмитриев.
Такое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя сообщения о том, что в Германии мужчинам запретили покидать страну дольше чем на три месяца без разрешения военкомата. По его словам, Евросоюзу стоит уделить внимание развитию энергетической независимости вместо очередных ограничительных мер для населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии запретили немецким мужчинам призывного возраста покидать страну без одобрения Бундесвера.
Ранее пять стран Евросоюза предложили ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний из-за ситуации вокруг конфликта в Иране.
Ушаков: Каллас пора бы уже последовать собственному призыву «выпить»
Tекст: Дарья Григоренко
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.
«Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.
Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.
Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.
Захарова назвала награждение Каллас орденом княгини Ольги сатанизмом
Tекст: Вера Басилая
Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала решение Владимира Зеленского вручить орден княгини Ольги I степени Кае Каллас, обвинив ее в поддержке гонений на церковь.
Захарова в своем Telegram-канале назвала сатанизмом награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского. Она отметила, что Каллас, поддерживающая политику гонений на церковь на Украине, удостоена ордена, названного в честь святой равноапостольной Ольги, из рук, по ее словам, «нехристей», передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что политика Евросоюза не имеет ничего общего с христианскими ценностями, которыми славилась княгиня Ольга. По ее словам, власти на Украине фактически уничтожают православие в стране, а Каллас причастна к поддержке этих действий.
«А какое отношение убийственная для Украины политика Евросоюза имеет к наследию древнерусской княгини, которая стала первой правительницей Руси, принявшей христианство? Ольга заложила основы христианизации нашей страны: установила контакты с Византией, способствовала распространению веры и подготовила почву для Крещения Руси при её внуке князе Владимире в 988 году», – пишет официальный представитель МИД.
«Призывы ускорить мобилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования отказаться от мирных инициатив, превращение страны в инструмент войны до последнего украинца, разжигание ненависти и стимулирование коррупции», – привела Захарова список «заслуг».
«И теперь Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть», – отметила Захарова («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России ).
Отмечается, что украинские власти проводят масштабные гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, запрещая ее деятельность в ряде регионов под предлогом связей с Россией. СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви, многие из которых находятся под арестом.
Ранее Захарова на встрече с военным духовенством обвинила западные государства в использовании киевского режима для уничтожения Украинской православной церкви.
Медведев призвал пересмотреть отношение к вступлению соседей России в ЕС
Tекст: Валерия Городецкая
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал пересмотреть отношение России к вступлению соседних стран в Европейский союз.
По его словам, ранее Москва относилась к таким процессам сдержанно, даже в отношении Украины, однако ситуация изменилась.
В сообщении в Max Медведев отметил, что внутри НАТО существуют серьезные противоречия, усугубленные событиями вокруг Ирана, а в Евросоюзе обсуждается создание собственной военной компоненты. По его мнению, ЕС перестал быть исключительно экономическим союзом и может превратиться в «полноценный и крайне враждебный России военный альянс», который, как он считает, потенциально опаснее НАТО.
«Пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей. Включая и страну 404», – подчеркнул он. Медведев добавил, что недавно президент России уже намекнул, что членство в Евразийском экономическом союзе и в Евросоюзе несовместимы.
В заключение политик выразил уверенность, что главной задачей Евросоюза станет раздувание «русофобской истерии» ради политического и финансового капитала.
Накануне президент России Владимир Путин предупредил премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности нахождения Армении сразу в ЕС и ЕАЭС. Пашинян признал невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС.
Немецким мужчинам запретили надолго покидать страну без разрешения Бундесвера
Tекст: Вера Басилая
С начала 2026 года все мужчины в Германии в возрасте от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение для выезда из страны более чем на три месяца, сообщает Berliner Zeitung.
С 1 января 2026 года все мужчины от 17 до 45 лет обязаны получить разрешение у карьера-центра Бундесвера для выезда из Германии на срок свыше трех месяцев, передает Berliner Zeitung.
Новое требование распространяется на любые длительные поездки – учебу, работу или путешествия, и теперь действует постоянно, а не только при военной угрозе или мобилизации, как это было раньше.
Как пояснила представительница министерства обороны, введение обязательной подачи заявления связано с необходимостью иметь достоверные данные о мужчинах, которые могут подлежать призыву. По ее словам, для случая необходимости важно знать, кто находится длительно за рубежом.
«Последствия этого решения действительно глубокие», однако детали и возможные исключения пока разрабатываются, чтобы избежать излишней бюрократии. Конкретный механизм процедуры пока окончательно не утвержден.
Министерство указало, что по закону разрешения должны выдаваться в большинстве случаев, отказ не предусматривается, однако подача заявления остается обязательной. Ведомство не уточнило, какие последствия грозят тем, кто не оформит разрешение перед выездом.
Эта мера входит в масштабную реформу, согласно которой к 2035 году планируется увеличить численность Бундесвера до 255-270 тыс. человек.
Всем молодым людям начиная с призывного года 2008 разошлют анкеты, где, среди прочего, спросят о готовности к службе. Для мужчин ответы обязательны, для женщин добровольны, поскольку конституция ФРГ предусматривает воинскую обязанность только для мужчин.
Сплошная медицинская комиссия будет вводиться поэтапно: в 2026 году обследование пройдут лишь те, кто в анкете выразил готовность к службе. Позднее планируется распространить освидетельствование на всех молодых мужчин, при этом официально сохраняется принцип добровольности, и служба с оружием никому навязываться не будет.
Для миллионов мужчин в Германии остается неясным, как именно новая обязанность по получению разрешения на выезд заработает на практике и что произойдет, если о ней просто не знать.
Ранее бундестаг Германии принял закон о новой модели военной службы с восстановлением воинского учета и введением с 2027 года обязательных анкет и медосмотра для юношей.
Лидер партии BSW Сара Вагенкнехт раскритиковала этот закон о военной службе и назвала его игрой в «русскую рулетку» с жизнями молодых немцев.
Тысячи школьников Германии вышли на акции протеста против планов по призыву в армию и увеличению численности бундесвера.
Филиппо обвинил Германию в «военном безумии» из-за правил выезда мужчин за границу
Tекст: Вера Басилая
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал ограничения для мужчин в Германии, обвинив власти в милитаризации и опасных тенденциях.
Филиппо заявил, что Германия все глубже погружается в «военное безумие», комментируя ужесточение правил выезда для мужчин призывного возраста. Политик выразил мнение, что перевооружение Германии всегда плохо заканчивалось, передает РИА «Новости».
Ранее власти Германии запретили немецким мужчинам призывного возраста покидать страну без одобрения Бундесвера.
Дмитриев: Германия теряет позиции в мировой экономике из-за «глупых игр»
Tекст: Вера Басилая
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия теряет теряет свои позиции в мировой экономике.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия утрачивает свою роль в мировой экономике, передает РИА «Новости». «Играешь в глупые игры – получаешь глупые призы», – заявил Дмитриев.
Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что доля Германии в мировом ВВП к 2030 году может снизиться до 4%. Это станет минимальным показателем страны за последние 50 лет. Дмитриев связывает этот спад с ошибочными стратегическими решениями и политическими просчетами.
Ранее глава РФПИ предупредил о грядущем экономическом коллапсе Евросоюза в 2026 году из-за энергетического кризиса и ошибочной политики.
Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует обсудить восстановление газопровода «Северный поток» за свой счет на фоне роста цен на газ и ожидаемого удвоения прогнозов по его стоимости к 2026 году.
В четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов
Итальянские аэропорты Венеции, Тревизо и Болоньи ввели топливные ограничения
Tекст: Вера Басилая
В четырех крупнейших аэропортах Италии ввели ограничения на заправку авиатопливом, что связано с кризисом поставок на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщает газета Corriere della Sera.
Первые ограничения на выдачу авиационного топлива были введены в миланском аэропорту Линате, а также в авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи, передает РИА «Новости».
Как пишет газета Corriere della Sera, речь идет о сокращении или ограничении доступности топлива как минимум до позднего вечера 9 апреля. Уточняется, что это связано с контролируемым регулированием объемов одним из основных поставщиков на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
Согласно изученным Corriere бюллетеням предполетной информации (Notam), компания Air BP Italia уведомила авиаперевозчиков о снижении доступности керосина. Приоритет при заправке получают санитарные, государственные и дальнемагистральные рейсы свыше трех часов. Для всех остальных рейсов действует лимитированное распределение топлива.
В Венеции, Болонье и Тревизо максимальный объем заправки для отдельных рейсов может составить до двух тыс. литров на самолет. Этого количества хватает менее чем на час полета для среднемагистральных лайнеров, таких как Airbus A320 или Boeing 737, которыми пользуются основные европейские лоукостеры. Для некоторых маршрутов подобного объема недостаточно даже для внутренних перелетов.
Ранее глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.
Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении Евросоюзом введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут исчерпать запасы топлива к 20 апреля.
«Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал новый пик агрессии Северной Европы
Tекст: Илья Абрамов
Мартовский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии. Их агрессивные действия позволили им впервые обогнать многократных лидеров – Францию и Германию. При этом наблюдаются и некоторые положительные тенденции: враждебность со стороны США продолжает снижаться.
Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.
Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.
Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.
На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.
Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.
Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.
Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.
Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.
Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.
Все эти акторы, за исключением Веллингтона, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем же месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). В сравнении с февралем, разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.
Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.
Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.
Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс «хуже НАТО»
Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс хуже, чем НАТО
Tекст: Вера Басилая
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может стать военным альянсом, который будет представлять для России большую угрозу, чем НАТО.
Дмитрий Медведев выразил мнение в своём Telegram-канале , что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и может трансформироваться в военный альянс, враждебный России.
По его словам, ЕС способен довольно быстро превратиться в структуру, которая будет опаснее НАТО. «Теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО», – заявил Медведев.
Он добавил, что внутренняя риторика России по поводу членства соседних стран в Евросоюзе ранее была сдержанной, однако теперь эта позиция должна измениться. Медведев подчеркнул, что европейские политики в Брюсселе серьезно задумались о создании военной компоненты внутри ЕС, что существенно меняет геополитическую ситуацию.
Политик также отметил, что риторика президента США относительно выхода Америки из НАТО является эпатажем, и такие шаги маловероятны, хотя возможно уменьшение американского военного присутствия в Европе. По мнению Медведева, задачей возможного военного альянса ЕС станет усиление русофобской риторики и извлечение политических и финансовых выгод.
Дмитрий Медведев назвал Евросоюз глобалистской русофобской структурой, наращивающей военные возможности и вооружающей киевский режим.
Замглавы МИД России Александр Грушко на заседании экспертного совета заявил, видя в шагах Евросоюза подготовку экономики, инфраструктуры и военных структур к возможному прямому противостоянию с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по уровню антироссийской риторики уже превзошел НАТО и по настойчивости в милитаризации ему не уступает.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.
Матвиенко: Россия не будет flexible для открывающих ВСУ воздушное пространство
Tекст: Антон Антонов
Москва не будет проявлять гибкость по отношению к странам ЕС, открывающим ВСУ воздушное пространство для ударов по России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» ИС «Вести» отметила, что Россия сталкивается с террористическими актами, атаками на энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и людей, передает ТАСС.
«Мы не будем flexible [«гибкими» – англ.] для всех, мы не будем поддаваться угрозам европейцев или кого-либо. Мы сделали очень жесткие предупреждения этим странам», – сказала она.
По словам спикера, Литва уже заявила, что не давала Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов. Она добавила, что страны ЕС осознали последствия подобных действий и теперь будут осторожнее, хотя публично об этом не заявят: «Я думаю, они сейчас отползут. Вслух не скажут, но отползут».
Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Кремль пригрозил мерами, если страны ЕС дали Украине коридор для ударов по России.
Дмитриев спрогнозировал исчерпание запасов топлива в ЕС к 20 апреля
Tекст: Вера Басилая
Запасы топлива в Евросоюзе опустеют примерно к 20 апреля, спрогнозировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что к 20 апреля запасы топлива в странах Евросоюза будут полностью исчерпаны. По его словам, последние поставки через Ормузский пролив поступят в ЕС примерно одиннадцатого апреля, однако это произойдет в выходной день, и европейские чиновники не станут оперативно контролировать ситуацию, передает ТАСС.
«Настоящий контроль» в ЕС начнется в понедельник, 13 апреля – в так называемый день Урсулы и Каи. К примерно 20 апреля запасы топлива окажутся исчерпаны», – заявил Дмитриев.
Ранее Дмитриев уже выражал мнение, что дальнейшее увеличение стоимости энергоносителей и сырья способно существенно повлиять на экономику стран ЕС и привести к ускорению темпов инфляции.
Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС приведет к коллапсу в конце 2026 года, а апрель станет началом осознания масштабов проблемы.
Также Дмитриев предсказал более тяжелые для Евросоюза экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке из-за отказа от российской энергии по сравнению с пандемией COVID-19.
Глава МИД Германии Вадефуль опубликовал видео под российский трек «Патрики»
Tекст: Антон Антонов
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль опубликовал в соцсетях ролик с нарезкой кадров с мероприятий, где он присутствовал, под популярную музыку российского исполнителя Nasty Babe (Александра Салахитдинова).
Министр сопроводил видео подписью: «То, что ты политик, не означает, что ты всегда должен быть серьезным и скучным», – пишет «Российская газета».
Публикация вызвала волну критики и насмешек среди немецких пользователей, передает РИА «Новости».
В комментариях к ролику многие выразили недовольство, отмечая, что страна столкнулась с трудностями, а политики продолжают развлекаться. Вадефуля назвали «клоуном» и «идиотом».
Скорее всего, в команде Вадефуля даже не знали, что используют кавер на русскоязычный хит 2010-х годов Эльбруса Джан-мирзоева «Бродяга», что стало отдельной темой насмешек в комментариях, передает РЕН ТВ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вадефуль получил от Владимира Зеленского орден. Он считает, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы. Он также заявлял, что не отвергает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину, оставляя этот вопрос открытым.
Экс-министр финансов Греции назвал санкции против России трагедией для Европы
Экс-глава минфина Греции Варуфакис: Санкции к России стали трагедией для Европы
Tекст: Антон Антонов
Санкции против России стали трагедией для европейцев, которые ожидали разрушения российской экономики, заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.
«Это трагедия для европейцев. Они думали, что смогут с помощью санкций разрушить российскую экономику, но получилось совершенно наоборот», – приводит слова Варуфакиса РИА «Новости».
Варуфакис объяснил, что Россия смогла использовать последствия введенных против нее ограничений в свою пользу. По его словам, Москва достигла значимых целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц и необходимо восстановить диалог с Россией для обеспечения поставок нефти и газа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что снятие ограничений с российского энергетического сектора является единственным способом предотвратить новый мировой энергетический кризис.
Фицо сравнил ЕС и ЕК с «кораблем самоубийц» из-за энергобезопасности
Фицо сравнил ЕС и ЕК с кораблем самоубийц из-за энергобезопасности
Tекст: Вера Басилая
Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц, необходимо немедленно восстановить диалог с Россией, создать необходимую политическую и юридическую среду для пополнения резервов нефти и газа, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал курс Евросоюза в энергетике, потребовав вернуть поставки российской нефти и газа и предупредив о риске пустых заправок.
«Я не призываю к ничему иному, а лишь к возвращению здравого разума. Весь ЕС и особенно ЕК в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц», – написал Фицо в соцсети, передает ТАСС.
Он подверг критике действия Еврокомиссии и всего сообщества по обеспечению стран – членов союза газом и нефтью в условиях энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана. По его мнению, нынешние решения ЕС не обеспечивают стабильность, а усугубляют риски для населения и экономики региона.
Фицо также призвал Евросоюз предложить инициативу по скорейшему завершению конфликта на Украине, восстановлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и отмене санкций на импорт газа и нефти из России. Премьер подчеркнул, что только подобные шаги могут вернуть европейской энергетике устойчивость и предсказуемость.
Ранее Фицо заявил о риске пустых заправок в Европе из-за идеологического отказа ЕС от российской нефти и о пользе восстановления работы нефтепровода «Дружба» для стабилизации цен.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии и пересмотр политики в отношении России условием преодоления энергетического кризиса в Европе.
Песков заявил о необходимости выбора Армении между ЕАЭС и ЕС
Песков: ЕАЭС и ЕС не сочетаются, Армении придется выбирать
Tекст: Дарья Григоренко
Армении придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя планы Еревана по укреплению сотрудничества с Евросоюзом, в беседе с журналистом «Вестей» отметил, что интеграционные системы ЕАЭС и ЕС несовместимы: «Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», – заявил он, передает РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, членство Армении в ЕАЭС дает стране ощутимые преимущества. Он подчеркнул, что участие в организации позволяет Армении развиваться быстрее, чем средние показатели по СНГ и, тем более, быстрее, чем в России. Песков отметил, что интеграция с ЕАЭС приносит Армении немалые экономические выгоды.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян предупредил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит стоимость поставляемого в республику газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о готовности содействовать переговорам между Ереваном и Баку.
Президент России Владимир Путин объяснил невозможность вмешательства ОДКБ в ситуацию в Карабахе.