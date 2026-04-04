Лихачев: Ситуация на АЭС «Бушер» развивается по самому нежелательному прогнозу

Tекст: Тимур Шайдуллин

События вокруг иранской АЭС «Бушер» развиваются по самому нежелательному сценарию, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС. Он подчеркнул, что обострение ситуации на фоне конфликта в Персидском заливе приводит к негативным последствиям непосредственно вблизи станции. По словам Лихачева, «к сожалению, события развиваются по самому нежелательному прогнозу. Как говорится, плохие предчувствия нас не обманули».

4 апреля в 07:20 по московскому времени по периметру физической защиты АЭС «Бушер» был нанесен удар. Лихачев отметил, что это первый случай гибели сотрудника службы безопасности станции, гражданина Ирана. Он добавил, что вероятность риска инцидента ядерного содержания только увеличивается.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана сообщала, что обстрел по территории АЭС «Бушер» был произведён США и Израилем. По данным иранской стороны, погибший являлся сотрудником станции. Лихачев отметил, что интенсификация конфликта в регионе увеличивает угрозу возникновения ядерных инцидентов, и последние события это подтверждают.

