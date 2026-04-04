Иран ударил по базе вертолетов США в Кувейте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки для вертолетов Boeing CH-47 Chinook и складскому ангару с оборудованием для них на американской базе Аль-Адири в Кувейте, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные иранской гостелерадиокомпании IRIB. В сообщении отмечается, что атака прошла в рамках второго этапа 94-й волны операции «Правдивое обещание-4», применялись баллистические ракеты и беспилотники.

Ранее утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщала о новой волне операции: целями стали военно-промышленные объекты, а также командные пункты и подразделения израильской армии в населенных пунктах Димона, Негев, Беэр-Шева и Рамат-Ган.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу Аль-Адири в Кувейте с применением беспилотников и баллистических ракет. Позже Корпус стражей исламской революции заявил о серьезных потерях среди американских военных после ракетного удара по вертолетной базе Аль-Адири. В конце марта КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание-4» нанес удары по американским базам Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также по объектам в ОАЭ и Израиле.



