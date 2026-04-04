Гол Дзюбы не позволил «Акрону» избежать поражения от ЦСКА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Футболисты столичного ЦСКА выиграли у тольяттинского Акрона со счетом 2:1 в матче 23-го тура Мир – Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Лусиано Гонду открыл счет на 5-й минуте, забив первый гол за ЦСКА в официальных матчах после углового, назначенного за задержку ввода мяча вратарем Акрона Игнатом Тереховским. Этот эпизод стал первым использованием наказания за нарушение «правила восьми секунд» в истории РПЛ. Артем Дзюба сравнял счет на 60-й минуте, реализовав пенальти. Однако на 85-й минуте Данил Круговой принес победу армейцам.

ЦСКА после этой победы прервал четырехматчевую серию поражений в гостях и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Акрон с 22 очками занимает десятую позицию. Защитник Мойзес, ранее оставшийся вне заявки из-за конфликта с главным тренером, вернулся в состав и провел игру на скамейке запасных.

В следующем туре, который пройдет 12 апреля, ЦСКА сыграет с Сочи, а Акрон 13 апреля примет московское Динамо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий Артем Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон» в сентябре 2024 года и является лучшим бомбардиром российского футбола. Гол Артема Дзюбы принес «Акрону» победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:0 и прервал пятиматчевую серию без побед в РПЛ. В марте 2025 года Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере и обновив рекорд Александра Кержакова.