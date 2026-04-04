Минпросвещения заявило о сохранении 11-летнего обучения в школах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-служба министерства просвещения РФ сообщила, что 11-летняя система школьного образования полностью отвечает потребностям детей, передает ТАСС. Ведомство напомнило, что данный срок закреплен в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и с 2012 года действует как основная модель получения среднего общего образования.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что в последнее время обсуждается возможное сокращение школьного обучения. Он подчеркнул, что любые реформы требуют осторожности и тщательного анализа. Руководитель министерства заявил: «Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение».

В министерстве считают действующую систему образования выстроенной и работающей. Особое внимание уделяется тому, что любые инициативы по изменению сроков обучения должны обсуждаться на профессиональном уровне и не должны приниматься поспешно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпросвещения приняли решение не перегружать школьников вторым иностранным языком. Власти планируют к 2028 году обеспечить обучение всех школьников России по единым государственным учебникам по основным предметам.



