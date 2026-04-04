ПВО ОАЭ перехватили 23 ракеты и 56 дронов за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Системы противовоздушной обороны ОАЭ за сутки перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минобороны страны в соцсети X.

Министерство обороны ОАЭ также уточнило, что сутками ранее ПВО страны удалось уничтожить 18 баллистических и четыре крылатые ракеты, а также 47 беспилотников. Таким образом, за двое суток удалось отразить массированные атаки с применением различных средств поражения.

В ведомстве подчеркнули, что с начала конфликта системы ПВО ОАЭ перехватили уже 498 баллистических ракет, 23 крылатые ракеты и 2141 беспилотник. Подчеркивается, что атаки осуществляются Ираном в ответ на удары США и Израиля по иранской территории и военным объектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 марта системы ПВО ОАЭ перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников, запущенных из Ирана. 17 марта силы ПВО ОАЭ перехватили 10 баллистических ракет и 45 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных из Ирана. На фоне удара Ирана по целям США и Израиля Эмираты отразили ракетно-дроновую атаку после ночного пожара у аэропорта Дубая.