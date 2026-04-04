В Таиланде задержали россиянина за работу гидом без разрешения

Тимур Шайдуллин

Полиция Таиланда задержала россиянина на острове Пхукет за незаконную деятельность в сфере туристического бизнеса, передает ТАСС. Как сообщили в туристической полиции, мужчина находился в стране по визе DTV, дающей право пребывания до 180 дней, но не разрешающей трудовую деятельность. В сообщении полиции отмечается: «Туристическая полиция Пхукета задержала гражданина России за незаконную деятельность в сфере туристического бизнеса».

Ему предъявлены обвинения в ведении туристического бизнеса без лицензии и трудовой деятельности без разрешения на работу. Сторона обвинения намерена ходатайствовать перед судом об аннулировании визы задержанного и его последующей депортации из Таиланда.

В соответствии с законодательством королевства, иностранцев, нарушивших трудовой кодекс, могут оштрафовать или депортировать с последующим запретом на въезд в страну. В Таиланде определен перечень профессий, которые разрешено занимать только местным гражданам, в их числе гиды, парикмахеры, работники тайского массажа и специалисты по огранке драгоценных камней.

