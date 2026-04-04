Финский политик Мема потребовал остановить атаки дронов Украины через Финляндию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Меса заявил, что Хельсинки должен потребовать от Владимира Зеленского прекращения атак украинских беспилотников на Россию через территорию Финляндии, передает РИА «Новости». По его словам, «инцидент с украинскими беспилотниками в Финляндии не был воспринят всерьез нынешним правительством... Это явная политическая проблема, нынешнее руководство в Финляндии должно сказать Зеленскому прекратить подобные атаки через финскую территорию».

За последнюю неделю в Финляндии были зафиксированы три случая с украинскими БПЛА. Два дрона обнаружили 29 марта у города Коувола на юге страны, при этом по меньшей мере один из них был оснащён неразорвавшимся боеприпасом.

Третий беспилотник был найден уже на льду озера Пюхяярви, расположенного у границы с Россией, во вторник. Финские политики и общественность обеспокоены тем, что подобные инциденты могут втянуть страну в международный конфликт. Власти Финляндии пока не делали официальных заявлений по поводу обнаруженных дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один упавший беспилотник на льду озера Пюхяярви у границы с Россией. Агентство STT сообщило о признании всех трех упавших в Финляндии беспилотников украинскими. Политик Армандо Мема предупредил о возможных решительных мерах Москвы против государств, разрешающих пролёт украинских дронов через свою территорию.