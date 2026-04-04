Ливанский ресторатор устроил акцию с бесплатными бургерами за танки «Меркава»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Благотворительная акция ливанского ресторатора Мохамада Дильбани стала заметной инициативой на фоне эскалации конфликта на юге страны, сообщает РИА «Новости». После каждого сообщения о подбитом танке «Меркава» в его заведении готовят 100 бесплатных бургеров, которые затем передают жителям центров временного размещения – людям, покинувшим свои дома из-за израильских бомбардировок.

В пятницу сотрудники ресторана приготовили около 800 бургеров, а по словам Дильбани, в отдельные дни число порций превышает тысячу. Он отметил: «Кто-то воюет с оружием в руках, кто-то словом. Мы решили поддержать наших ребят на фронте и показать, что мы вместе с ними. Но самое главное – чтобы война закончилась и семьи смогли вернуться домой».

К инициативе подключились не только местные жители, но и ливанцы за границей, присылая пожертвования и продукты из Ирака и европейских стран. Волонтеры развозят еду в пункты временного размещения, обеспечивая людей не только питанием, но и ощущением поддержки со стороны общества.

Согласно отчетам движения «Хезболла», с начала эскалации конфликта полностью уничтожено или выведено из строя 136 танков «Меркава», что стало для Израиля самыми значительными потерями тяжелой техники за последние 40 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за одни сутки в Ливане израильские авиаудары по разным районам страны убили 50 человек и ранили 185. Министерство здравоохранения Ливана ранее сообщило, что с 2 марта в результате ударов израильской армии погибли 1189 человек и 3427 были ранены. Ливанское движение «Хезболла» нанесло массированные удары по израильским позициям на севере Израиля и юге Ливана и при ракетном обстреле в населенных пунктах Шамаа и Эль-Баяда были уничтожены два танка Merkava.