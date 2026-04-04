Министр обороны Бельгии Франкен рассказал о «бомбе под альянсом НАТО»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X к 77-летию основания НАТО напомнил о важности солидарности стран – участниц альянса, передает РБК. По его словам, военные союзы держатся лишь на единстве и наличии современных вооруженных сил, а страны Западной Европы не смогли обеспечить достаточный уровень обороны.

Франкен написал: «После распада Советского Союза «мирный дивиденд» был немедленно растрачен. Расходы на оборону были резко сокращены в пользу более мягких политических приоритетов. Тем самым мы сами заложили бомбу под альянсом НАТО».

Он также обратил внимание на угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из альянса. Франкен напомнил, что американский закон, предложенный Марко Рубио, требует одобрения двух третей конгрессменов для официального выхода США из НАТО, что невозможно для республиканцев.

Тем не менее, Франкен отметил, что Трамп может ослабить альянс даже без формального выхода: «Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести американские войска и сократить обмен военной разведданными и другую важную помощь европейским союзникам. Это нанесло бы серьезный удар по военной готовности НАТО в Европе. Европейские вооруженные силы в настоящее время не готовы самостоятельно заполнить этот вакуум. В Москве, Тегеране и Пекине будут хлопать пробки от шампанского», – написал министр.

