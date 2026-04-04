Названы лидирующие по росту зарплат сферы экономики России

Лидерами по росту зарплат в 2025 году стали ИТ и переработка сырья

Tекст: Тимур Шайдуллин

Профессии, связанные с разработкой программного обеспечения и переработкой полезных ископаемых, стали лидерами по росту зарплат в России в 2025 году, передает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольгу Лебединскую.

По словам эксперта, лидерами годового увеличения оплаты труда стали следующие сферы: издание программного обеспечения (на 198,7%), агломерация угля, антрацита, бурого угля и производство термоуглей (на 188,7%), предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и удалений отходов (на 133,4%), деятельность морского пассажирского транспорта (на 133,3%), разработка строительных проектов (на 130,8%), производство табачных изделий (на 128,7%).

Как отметила Лебединская, в целом рост зарплат зафиксирован в 271 из 382 видов деятельности. Это свидетельствует о положительной динамике на рынке труда и расширении возможностей для сотрудников высокотехнологичных и промышленных секторов.

Однако не во всех сферах зарплаты увеличились. Так, в 2025 году снизилась оплата труда у сотрудников, связанных с работой инвестиционных фондов и аналогичных финансовых институтов – на 28,4%, с 195,6 тыс. до 140,1 тыс. руб. Также небольшое снижение произошло у организаторов лотерей (на 4,8%), юристов (на 2,4%) и работников студий звукозаписи (на 0,5%).

Средняя зарплата в сфере добычи нефти и газа осталась без изменений и составляет 207,4 тыс. руб., добавила Лебединская.

