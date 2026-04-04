Мошенники в Москве выманили у подростка деньги и золото

Мошенники в Москве заставили подростка отдать деньги и золото

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве мошенники обманом заставили 17-летнего подростка передать им крупную сумму денег и золото, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. Злоумышленники представились сотрудниками пункта выдачи заказов, сообщили о якобы поступившей посылке и выведали у юноши личные данные.

После этого подростку поступило СМС о входе в его личный кабинет на «Госуслугах», а затем неизвестный по телефону рассказал о подозрительной активности, в том числе о выдаче доверенности и получении кредита. Преступники запугали подростка сообщением о его мнимой причастности к финансированию недружественной страны, уговорили выйти на видеоконференцию и провести осмотр квартиры.

Когда юноша показал найденные дома деньги и сейф с золотом, мошенники потребовали передать ценности курьеру. После первого эпизода аферисты заставили подростка вновь провести «обыск» и аналогичным способом похитили еще 1,5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 3 млн рублей и ценные металлы.

Прокуратура Москвы рекомендует родителям проводить разъяснительные беседы с подростками и объяснять, что о любых подозрительных звонках или просьбах, особенно связанных с финансами, следует сразу сообщать взрослым. В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут устраивать видеоконференции и требовать передачи ценностей курьерам.

