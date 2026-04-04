Telegraph сообщил о переброске спецназа США в Иран для спасения летчиков F-15

Tекст: Дмитрий Зубарев

США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя, передает РИА «Новости». По данным Telegraph, оба члена экипажа катапультировались, после чего между Вашингтоном и Тегераном началась гонка за спасение летчиков.

В публикации отмечается, что одного из пилотов удалось спасти в ходе операции с использованием двух американских военных вертолетов и самолета-заправщика, летевшего на малой высоте. Эти действия были предприняты с целью не допустить захвата летчиков иранскими военными.

Накануне представители Корпуса стражей исламской революции сообщили о сбитом американском истребителе F-35, что стало вторым таким инцидентом с начала боевых действий. Первоначально агентство Tasnim сообщило о возможном пленении катапультировавшегося пилота, однако позже появилась информация о назначении вознаграждения за его поимку со стороны Тегерана, что опровергает сообщения о пленении.

