Ученые России в Антарктиде открыли оазис с 18 озерами и богатой фауной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Открытие нового географического объекта в Западной Антарктиде совершили исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом, передает РИА «Новости». По их данным, речь идет о целостном оазисе на мысе Беркс, включающем 18 ранее не изученных озер и занимающем площадь около 2,2 квадратных километра.

В сообщении уточняется, что среднегодовая температура в оазисе составляет примерно минус 12 градусов, а его территория свободна ото льда и покрыта горами и долинами. Среди животных здесь встречаются пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие виды птиц.

Как пояснил младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков, ранее этот участок считался обычным нунатаком – скалой, выступающей из ледника. Однако благодаря комплексному изучению многочисленных озер ученые пришли к выводу, что территория заслуживает статуса оазиса. Ученый совет ААНИИ предложил назвать объект в честь полярника Арнольда Богдановича Будрецкого.

Пресс-служба СПб ФИЦ РАН отметила, что окончательное утверждение названия оазиса ожидается от Международного научного комитета по изучению Антарктики (SCAR).

