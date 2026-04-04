Ведущие российские университеты обновили правила приема

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ведущие российские университеты изменили правила приема абитуриентов на 2026/2027 учебный год, сообщает РИА «Новости». Изменения касаются перечня вступительных экзаменов, порядка подачи документов, учета индивидуальных достижений и целевого набора. Новшества объясняются необходимостью привести процедуры приема в соответствие с законодательством, обновленным в 2025 году, а также анализом приемной кампании предыдущего года.

В ряде вузов изменились обязательные экзамены: например, в МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для инженерных специальностей. Социально-гуманитарные университеты получили право включать историю среди вступительных испытаний, а в РГГУ пояснили: «РГГУ не стал заменять обязательный предмет с обществознания на историю, но при этом добавил историю как предмет по выбору абитуриента на рекомендованных направлениях подготовки и специальностях».

С 2026 года заявления о приеме можно будет подать только через портал «Госуслуги», лично или по почте; вузы больше не будут принимать документы через собственные электронные системы. В РГСУ сообщили о введении «дня тишины» и пояснили, что теперь запрещено отзывать согласие на зачисление в день издания приказа о приеме – это направлено на борьбу с манипулированием результатами конкурса.

Система учета индивидуальных достижений и олимпиад также стала строже: МФТИ сократил перечень олимпиад, дающих право на поступление без экзаменов, с 50 до 35, а право поступления без экзаменов теперь сохраняется только за победителями олимпиад, причем минимальный балл ЕГЭ по профильному предмету поднят до 80, а на некоторых направлениях – до 85. РГГУ, напротив, расширил список достижений – к поступлению теперь учитывается дополнительное образование в области искусств, спорта или физической культуры.

Ключевым изменением стал детализированный принцип целевого набора: с 2026 года целевые места закрепляются за конкретным заказчиком, что, как пояснили в НИУ ВШЭ, должно повысить прозрачность и привлекательность целевого обучения. Также установлены лимиты на коммерческие места по самым популярным направлениям, включая психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику и филологию. По мнению РЭУ имени Плеханова, это позволит привлечь больше абитуриентов к приоритетным для экономики направлениям подготовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект Минобрнауки предусматривает подачу документов для поступления в вузы с 2026 года исключительно через портал «Госуслуги». В 2026 году ряд ведущих вузов ужесточил требования к олимпиадникам, сократив число учитываемых олимпиад и оставив право поступления без экзаменов только за победителями. Минобрнауки в 2025 году разработало проект, по которому ЕГЭ по истории станет обязательным вступительным экзаменом для поступления на социально-гуманитарные направления.