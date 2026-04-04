Глава Пентагона и папа римский разошлись во мнениях о войне «во имя Христа» в Иране

Как пишет The New York Times, в проповеди на утренней мессе в Великий четверг в базилике Святого Иоанна на Латеране папа заявил, что христианская миссия нередко «искажалась стремлением к господству, совершенно чуждым пути Иисуса Христа». По его словам, люди ошибочно считают себя сильными, когда доминируют и уничтожают равных себе, тогда как бог «дал пример не того, как доминировать, а как освобождать; не как отнимать жизнь, а как ее отдавать».

Издание напоминает, что в конце марта Лев XIV уже говорил, что Иисус «не слушает молитвы тех, кто ведет войны, а отвергает их», фактически отреагировав на риторику о «битве во имя Христа» без прямого упоминания Хегсета.

С начала совместных ударов США и Израиля по Ирану в феврале папа последовательно требует прекращения насилия и возвращения к переговорам, подчеркивая, что использование христианства для оправдания бомбардировок противоречит католическому учению. При этом в течение первого года понтификата Лев XIV избегал прямых столкновений с Белым домом: он опосредованно влиял на американскую политику через епископат, например, призывая поддерживать мигрантов на фоне ужесточения депортаций в США.

Говоря о президенте Дональде Трампе, папа упомянул его лишь после прямого вопроса журналиста, отметив, что ему сообщили о желании президента «закончить войну» и выразив надежду, что тот действительно ищет пути «уменьшить количество насилия и бомбардировок». По данным Ватикана, прямого разговора между Левом XIV и Трампом о войне пока не было, однако в пятницу утром понтифик провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, вновь подчеркнув необходимость диалога и прекращения конфликтов ради «справедливого и прочного мира» на Ближнем Востоке.



Ранее Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT.