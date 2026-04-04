Стал известен реальный возраст черепахи Эсмеральды

Tекст: Тимур Шайдуллин

Возраст черепахи Эсмеральды с Сейшельских островов может достигать 200 лет, пишет РИА «Новости». Эта информация появилась после слухов о гибели черепахи Джонатана, которая считалась старейшим наземным животным в мире. Сообщения о смерти Джонатана распространились в соцсети Х через фейковый аккаунт якобы его ветеринара, а такие издания, как BBC и USA Today, даже опубликовали некрологи.

Однако губернатор острова Святой Елены Найджел Филлипс официально опроверг информацию о гибели Джонатана. Инцидент получил отдельный раздел на странице черепахи в Википедии. По открытым данным, возраст Эсмеральды может составлять от 170 до 200 лет, что теоретически делает ее старше Джонатана.

Тем не менее, документальных подтверждений возраста Эсмеральды не существует, тогда как возраст Джонатана подтвержден фотографией 1882 года, где он уже взрослый. Именно поэтому именно Джонатан официально числится старейшим наземным животным.

Кроме того, Эсмеральда является самой тяжелой живущей на воле черепахой – в 1980-х годах она весила около 298 килограммов, а к 2002 году набрала массу до 363 килограммов. Животное обитает на острове Берд и, несмотря на женское имя, является самцом.

