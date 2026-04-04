МИД России заявил о шансе навести порядок в ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Логвинов заявил, что выборы нового генерального секретаря ООН могут стать возможностью для наведения порядка в организации, передает ТАСС. Он отметил, что это событие уже давно запрограммировано, несмотря на сохраняющуюся напряженность в мировой политике. Логвинов назвал процесс отбора главы ООН ключевым внешнеполитическим событием года.

Дипломат подчеркнул, что для мирового сообщества результат выборов будет иметь критическое значение. По его словам, ООН должна избавиться от влияния Запада, чтобы выполнять свою роль в соответствии с Уставом организации.

Логвинов также добавил, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности, рассматривает эту задачу с максимальной серьезностью и ответственностью. Он подчеркнул, что у России есть реальный шанс содействовать тому, чтобы порядок в ООН соответствовал букве Устава организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил о необходимости реформирования секретариата ООН для восстановления работоспособности организации. Постпред России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции заявил о намерении Москвы инициировать процесс выбора нового генерального секретаря в период своего председательства в Совбезе. Российский дипломат Константин Долгов в беседе с изданием пояснил запуск процесса смены Антониу Гутерриша желанием создать большой временной задел для консультаций по кандидатам.



Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Главу организации сначала рекомендует Совет Безопасности, после чего его кандидатуру утверждает Генеральная Ассамблея, а срок службы составляет пять лет с возможностью продления еще на один или несколько периодов. Формального лимита по числу сроков в уставных документах нет, но на практике ни один генсек пока не занимал пост дольше десяти лет. Сложившаяся традиция также предполагает, что претенденты не выдвигаются из числа граждан пяти постоянных членов Совбеза — России, США, Китая, Великобритании и Франции.