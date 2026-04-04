Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-востоке Турции

Tекст: Дмитрий Зубарев

В провинции Ван на юго-востоке Турции утром 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает ТАСС. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям страны, эпицентр подземного толчка зафиксирован в районе Тушба. Очаг землетрясения располагался на глубине 7 км.

Телеканал TRT Haber уточняет, что к настоящему моменту сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-востоке Турции в уезде Сивридже с эпицентром вблизи города Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,9 без сообщений о разрушениях. В турецкой провинции Кахраманмараш у города Эври на глубине около семи километров утром зафиксировали землетрясение магнитудой пять баллов без жертв и разрушений. В сентябре на западе Турции с эпицентром в 77 км от города Ушак зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.