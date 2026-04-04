КСИР уничтожил американский беспилотник MQ-1 над Исфаханом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский беспилотник MQ-1 Predator был уничтожен в воздушном пространстве над провинцией Исфахан, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Корпус стражей исламской революции заявил, что аппарат был сбит с помощью самой современной системы противовоздушной обороны, работающей в составе единой ПВО страны.

При этом информация о каких-либо повреждениях инфраструктуры или пострадавших в результате инцидента отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана сообщили об уничтожении двух американских беспилотников MQ-9 Reaper возле Исфахана. Корпус стражей исламской революции заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16 в иранском воздушном пространстве. Системы ПВО Ирана сбили американский дрон MQ-9 Reaper над провинцией Лорестан и израильский Hermes 900 у Тегерана и довели число сбитых американских MQ-9 до четырех.