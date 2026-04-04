Священник из США Соммер назвал причину роста интереса молодежи к православию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соммер рассказал, что рост интереса молодежи к православию связан с ощущением пустоты светского общества и поиском духовных основ, передает РИА «Новости». Он отметил: «Это поколение людей, которое начинает чувствовать и понимать пустоту светского общества и старается укрепить свою веру». По его словам, современное общество не дает ответов на важные вопросы, поэтому многие молодые люди выбирают православие как путь к истине.

Священник подчеркнул, что православная церковь становится для молодежи своеобразным магнитом, позволяющим объединяться, поддерживать друг друга и сохранять внутреннюю опору, особенно в тех странах, где православие не преобладает. Он добавил, что РПЦЗ создает различные общественные и религиозные программы для укрепления единства среди молодых прихожан.

Соммер отметил продолжающийся рост интереса молодых американцев к православной вере и увеличивающееся число прихожан в русских православных храмах в США. За последние годы число приходов РПЦЗ в мире увеличилось примерно на 50, причем большинство из них – в Соединенных Штатах.

