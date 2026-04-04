Протасов сообщил о планах Роскачества проверить дошираки и БАДы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Протасов расскзал, что Роскачество в этом году намерено провести проверки лапши быстрого приготовления, спортивного питания, биологически активных добавок, а также молочной продукции с высоким содержанием белка, передает РИА «Новости».

По его словам, особое внимание уделят категории лапши быстрого приготовления, которую активно покупают офисные сотрудники. «Мы посмотрим на такую растущую и достаточно емкую категорию как лапша быстрого приготовления. ... Мы обязательно это сделаем в 2026 году», – заявил Протасов.

Он отметил, что запросы на проверку этой продукции поступали регулярно. Кроме того, будут проверены спортивное питание и БАДы, поскольку в прошлом году Роскачество выявило нарушения в БАДах с Омега-3.

В числе задач на 2026 год – исследование молочной продукции с высоким содержанием белка и безглютеновой продукции. Планируется выяснить, соответствует ли маркировка безглютеновых товаров фактическому содержанию, и определить, какие товары действительно заслуживают находиться на прилавках магазинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами и рецептурными лекарствами в составе. Глава Роскачества Максим Протасов ранее сообщил о первом успешном исследовании творога, йогурта и сыра маасдам российских брендов без подмены молочного жира растительными компонентами. При проверке веганских котлет Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в ряде образцов продукции.