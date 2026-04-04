Екамасова дебютировала в независимом американском фильме в Нью-Йорке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Актриса Дарья Екамасова сообщила ТАСС, что снялась в независимом фильме в США, съемки которого проходили в Нью-Йорке. По словам актрисы, работа над картиной происходила во время церемонии вручения премии «Оскар», что придало особую атмосферу ночным съемкам. «Это была удивительная ночь, мы снимали на улице в Нью-Йорке, и в каждом окне дома люди смотрели «Оскар». Тогда я ощутила масштаб этого события. Это не большое студийное кино, а независимый фильм. Посмотрим, что из этого получится», – рассказала актриса.

Екамасова уточнила, что после участия в фильме «Анора», отмеченном премией «Оскар», у нее был почти годовой перерыв в работе, и только недавно появился новый проект. Сейчас она больше времени проводит в России, поскольку ее дочь пошла в школу, что повлияло на ритм жизни актрисы.

Дарья также отметила, что теперь более осознанно подходит к выбору ролей. Она рассказала, что ранее соглашалась практически на все предложения, а теперь ждет, чтобы «сошлись звезды» и проект действительно заинтересовал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Российский актер Юра Борисов был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в этой картине. Обозреватели подчеркнули значение триумфа «Аноры» как возвращения в Голливуд образа «хороших русских».