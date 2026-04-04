Эксперт Ермолаева сообщила о последствиях проглатывания энцефалитного клеща

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ермолаева рассказала, что случайное проглатывание энцефалитного клеща не приведет к заражению этим вирусом, передает ТАСС. Она объяснила, что вирус клещевого энцефалита не проникает в организм человека через желудочно-кишечный тракт: «Случайное проглатывание клеща, который попал в еду, не является способом заражения клещевым энцефалитом. Вирус не может проникнуть в организм через желудочно-кишечный тракт, так как желудочная кислота и ферменты разрушают клеща», – подчеркнула она.

Основной путь заражения опасной инфекцией связан с присасыванием инфицированного клеща. Для профилактики Ермолаева советует носить закрытую одежду, применять репелленты и отдавать предпочтение территориям, обработанным специальными средствами. Специалист добавила, что попытки «задушить» присосавшегося клеща маслом или керосином неэффективны.

Вакцинация остается наиболее надежной защитой от тяжелых форм клещевого энцефалита. Три дозы вакцины формируют стойкий иммунитет и предупреждают тяжелое течение болезни и осложнения. Введение иммуноглобулина требуется лишь тем, кто не прошел вакцинацию полностью или нарушил график прививок.

Ермолаева напомнила, что прививки защищают только от клещевого энцефалита. Против других инфекций, которые могут переносить клещи, например риккетсиоза, анаплазмоза и эрлихиоза, отдельной защиты пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заразиться клещевым энцефалитом можно алиментарным путем при употреблении сырого молока и вирус попадает в такой продукт из организма укушенного клещом животного. Отличить энцефалитного клеща от незараженного по внешнему виду нельзя, поэтому наличие вируса можно установить только лабораторным анализом. Для защиты от укусов специалисты рекомендуют использовать современные репелленты и наносить их строго по инструкции.