Новый ГОСТ на булочки и плюшки решили ввести в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росстандарт принял новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, включая булочки, плюшки, сдобу и лепешки, передает ТАСС. Документ начнет действовать с 1 сентября 2026 года и заменит стандарт, действовавший около 40 лет. В Росстандарте пояснили, что пересмотр был необходим из-за устаревания прежних требований и несоответствия их современным технологическим и экономическим реалиям.

Стандарт распространяется на изделия из пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого сорта с содержанием сахара и/или масложировых продуктов не менее 14% от массы муки. В перечень включены бриошь, булочка «Гражданская», «Веснушка», сдобная «С помадой», ватрушка с творогом, крендель «Выборгский», различные лепешки и сдобы, а также витая сдоба, булка «Славянская», «Фруктовая» и обыкновенная сдоба.

ГОСТ устанавливает диапазоны массы для каждого изделия, требования к внешнему виду, вкусу, запаху и состоянию мякиша. Например, бриошь может весить от 65 до 250 грамм, сдобная булочка – 100 грамм, а ватрушка с творогом – от 100 до 350 грамм. Для изделий указаны сроки хранения: до десяти часов для крупных изделий, до шести часов – для мелких, а для упакованных продуктов – от двух до трех суток.

В стандарте приведены рецептуры, технология приготовления, а также варианты и нормы замены ингредиентов, например, белый сахар допускается заменить на жидкий, а прессованные дрожжи – на сушеные. ГОСТ содержит расчет пищевой ценности изделий. При этом применение стандарта остается добровольным, как отметили в Росстандарте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля в России вступают в силу обновленные требования ГОСТ к пшеничному хлебу, позволяющие производить изделия весом менее 500 грамм.