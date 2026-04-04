Ученый Болгов сообщил о стабилизации уровня Каспийского моря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Болгов сообщил, что Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, уровень воды в нем стабилизировался после 20 лет снижения, сообщает РИА «Новости». По его словам, «в ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится».

Снижение уровня Каспийского моря фиксируется с середины 1990-х годов, а в 2025 году достиг исторического минимума, опустившись ниже отметки минус 29 метров. В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу по предотвращению дальнейшего обмеления Каспия, назвав сложившуюся ситуацию «большой проблемой».

В начале 2025 года лидеры Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев отметили, что региону угрожает экологическая катастрофа из-за снижения уровня моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Генассамблее ООН заявил о гибели Каспийского моря и необходимости совместных усилий прикаспийских стран для предотвращения экологической катастрофы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о возможной экологической катастрофе из-за снижения уровня воды в Каспии и о вынесении этой темы на ключевое обсуждение в рамках ШОС.