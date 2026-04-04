ВОЗ доставила в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВОЗ доставила из логистического центра в Дубае в Афганистан 78,5 тонн гуманитарной помощи, передает РИА «Новости». В пятницу в Кабул поступила партия, содержащая жизненно важные препараты и медицинское оборудование. В состав груза вошли лекарственные наборы для лечения кори и туберкулеза, специальные питательные препараты для детей с тяжелым недоеданием, хирургические инструменты и другие медицинские принадлежности.

Согласно сообщению представителей ВОЗ в Кабуле, эта партия позволит оказать помощь более 419 тыс. человек. Кроме того, благодаря доставленным медикаментам и оборудованию станет возможным проведение 13,6 тыс. хирургических операций во всех провинциях страны.

Радиостанция «Салам Ватандар» отмечает, что система здравоохранения Афганистана долгое время зависела от поддержки мирового сообщества. ВОЗ традиционно играет ключевую роль в оснащении больниц медицинским оборудованием и обучении местного персонала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв и пострадавших от землетрясения на севере Афганистана достигло почти 900 человек по данным ВОЗ. Специальный борт МЧС России доставил в Кабул 20 тонн гуманитарных грузов для населения, пострадавшего от разрушительного землетрясения. Международные и афганские службы спасения продолжали работу в зоне бедствия на востоке Афганистана при поддержке гуманитарного воздушного моста ОАЭ с продуктами, медикаментами и палатками.