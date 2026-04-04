«Уралвагонзавод» сообщил о новой модернизации боевой машины огнеметчиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может получить дистанционно управляемый боевой модуль вместо стандартной открытой пулемётной турели, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод», входящем в «Ростех». Новый боевой модуль оснащён телекамерами и тепловизором, а управление огнём осуществляется с помощью джойстика и монитора – экипажу не нужно покидать защищённое пространство.

В концерне подчеркнули: «Спустя четверть века машина продолжает развиваться. В 2024 году завод-изготовитель запатентовал проект модернизации БМО-Т. Главное нововведение – отказ от открытой пулемётной турели в пользу дистанционно управляемого боевого модуля». Такая система обеспечивает высокую точность ведения огня за счет стабилизации вооружения в двух плоскостях.

БМО-Т предназначена для транспортировки огнемётных подразделений и их вооружения в условиях боевого столкновения. Машина построена на базе шасси танка Т-72 и обеспечивает экипажу и десанту высокий уровень защиты благодаря бронестойкости и специальной динамической защите бортов. На борту могут находиться до семи человек – два члена экипажа и пять десантников.

