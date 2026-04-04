СДЭК сообщил о необычных отправлениях в марте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Среди самых необычных отправлений через логистического оператора СДЭК в марте были зафиксированы паровая сауна для лица, подушка в виде мужской руки и ложки в форме лопаты, передает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что эти предметы попали в число самых оригинальных по данным из накладных. Также среди интересных отправлений отмечены вязальная машина, утяжеленное одеяло с сенсорным давлением, аудио-открытка в формате кассеты, конструктор «букет роз» и ростовая фигура турецкого актера.

Как сообщили в СДЭК, самым активным днем отправок стало 10 марта. По сравнению с мартом прошлого года, в марте 2026 года количество отправлений увеличилось на 5%. Самыми популярными категориями заказов остаются «Одежда и обувь», «Красота и уход», «Бытовая техника», «Подарки и сувениры», а также «Документы».

В марте больше всего посылок было отправлено из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара. Среди городов-получателей лидируют Москва, Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск, но порядок отличается от списка отправителей.

