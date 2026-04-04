Мичков стал первой звездой матча НХЛ после победы «Филадельфии»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Филадельфия Флайерз» одержала убедительную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, передает РИА «Новости». Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Флайерз» голами отметились Оуэн Типпетт, Алекс Бамп, российский нападающий Матвей Мичков и Трэвис Сэнхайм.

Мичков не только забросил свою 17-ю шайбу в нынешнем сезоне, но и сделал два результативных паса, а по итогам матча был признан первой звездой встречи. Благодаря этому успеху россиянин прервал серию из 12 игр без голов и довел свою общую статистику до 43 очков в 75 матчах.

После этой победы «Филадельфия» занимает пятое место в Столичном дивизионе с 88 очками, тогда как «Айлендерс» с 89 баллами располагаются на третьей позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Матвей Мичков набрал 10 очков за семь матчей и завоевал звание лучшего новичка февраля в НХЛ. В марте форвард «Филадельфии» Мичков принес команде выездную победу над «Виннипегом» в серии буллитов. В январе 2026 года Мичков прервал безголевую серию в девять матчей и забросил десятую шайбу в сезоне в гостевом поединке против «Питтсбурга».