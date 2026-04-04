Глава департамента МИД Логвинов призвал к реформе секретариата ООН

Tекст: Антон Антонов

Логвинов заявил о необходимости реформирования секретариата ООН для восстановления полноценной работоспособности организации. По его словам, в настоящее время секретариат обслуживает интересы западного меньшинства и действует по инерции, передает ТАСС.

Логвинов подчеркнул, что ситуация требует новой парадигмы и пересмотра роли секретариата в системе ООН. Он отметил: «Восстановление полноценной работоспособности ООН невозможно без реформирования ее секретариата при наличии соответствующей политической воли будущего генерального секретаря».

Дипломат указал, что для эффективной деятельности организации необходим добросовестный глава секретариата, который четко понимает возможности и пределы своего мандата, опирающегося на решения государств-членов. По его мнению, главным ориентиром для такого руководителя должен быть устав ООН.

Логвинов добавил, что только такой кандидат может рассчитывать на поддержку Москвы при назначении и во время работы на посту высшего административного должностного лица организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона сформулировала критерии к кандидату на пост генерального секретаря ООН, выделив отказ от двойных стандартов, равноудаленность позиции и обеспечение здорового межгосударственного диалога