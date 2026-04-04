Франция попросила ЕК проверить НПЗ Европы на предмет злоупотреблений

Министр экономики Франции Лескюр заподозрил НПЗ Европы в злоупотреблениях

Tекст: Антон Антонов

«Я написал в Европейскую комиссию и направил туда письмо с просьбой провести расследование на европейских нефтеперерабатывающих заводах, чтобы убедиться в отсутствии злоупотреблений», – приводит слова Лескюра РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Ранее у французских властей возникали подозрения относительно операторов автозаправочных станций. Однако, как отметил Лескюр, проверки среди АЗС не выявили массовых нарушений, и злоупотребления были обнаружены лишь на небольшом числе станций. Всего по стране было проверено 630 автозаправок, и только 5% из них допустили нарушения, за что получили штрафы, пишет издание.

Figaro также отмечает, что цены на дизель во Франции достигли максимума с 1985 года и приблизились к 2,2 евро за литр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса. Расходы Евросоюза на импорт энергоресурсов выросли на 13 млрд евро из-за ситуации на Ближнем Востоке.