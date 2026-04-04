Пентагон сообщил о 365 пострадавших военных США в операции против Ирана

Tекст: Антон Антонов

Согласно официальной статистике на 3 апреля, в военно-морском флоте зафиксировано 63 раненых, в военно-воздушных силах – 36, в морской пехоте – 19, а в сухопутных войсках – 247 человек. Пентагон уточнил, что официальное число погибших среди американских военных не изменилось и составляет 13 человек, передает РИА «Новости».

В то же время в Корпусе стражей исламской революции ранее заявляли, что общие потери вооруженных сил США и Израиля, включая погибших и раненых, превышают 680 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что американская армия одержала победу над Ираном. США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

