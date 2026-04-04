Подделка или неизвестный бренд: эксперты объяснили, что опаснее при выборе электроинструмента

Tекст: Татьяна Косолапова

«Подделки могут быть разными – как развалившимися после десяти минут работы, до качественных ноунеймов. Бывает и вполне качественное оборудование, сделанное на том же заводе, что оригинал, но уже вне контракта. Поэтому, если нужен инструмент для разовой работы, – подкрутить разболтавшиеся болты в квартире раз в год, – то вполне подойдет обычный ноунейм. Если же вы профессиональный строитель, то надо искать качественный продукт», – говорит инженер, предприниматель, специалист по е-commerce, генеральный директор компании-импортера «Деливери» Дмитрий Сидоркин.

Прежде всего стоит обратить внимание на стоимость инструмента, отмечает эксперт. Профессиональная техника не может стоить значительно ниже рыночного уровня. Если цена ниже, чем на официальном сайте дилера, более чем на 20%, велика вероятность, что речь идет о неоригинальном товаре. Кроме того, важно оценить качество исполнения – по возможности подержать изделие в руках. Как правило, надежный аппарат имеет литой корпус и аккуратную заводскую сборку.

«Смотрите на отзывы, обращайте внимание на самые новые – они, как правило, объективные. Поговорите с продавцами на точке – они могут объяснить, какой продукт вам будет нужен. А если покупаете на маркетплейсах, смотрите на карточку продавца – желательно, чтобы это был дилер бренда, либо сам маркетплейс. Проверяйте продукцию на ПВЗ при получении, включайте ее. Если видите что контрафакт, при включении пахнет гарью, откажитесь, еще и поставьте уведомление, что это брак – так продукт не поедет к другим покупателям маркетплейса дальше, по цепочке», – рекомендует специалист.

Эффективным при выборе инструмента может стать просмотр обзоров в интернете. Обычно дорогой шуроповерт или дрель имеют свою хорошую и более дешевую альтернативу, уже проверенную годами, а иногда и не одну.

«Есть селлеры, которые закупают товар, внешне практически неотличимый от оригинала – иногда даже с тем же названием. Их стратегия проста: приобрести партию в 500–600 единиц, быстро вывести ее в продажу и заработать на обороте. Качество при этом роли не играет – оно может быть как низким, так и вполне приемлемым. Обычному покупателю после получения товара на руки зачастую невозможно объективно оценить, насколько он действительно хорошо изготовлен», – рассказывает Сидоркин.

Затем, продолжает он, начинают поступать жалобы от покупателей: люди отмечают, что на площадке продается некачественный товар. К этому моменту продавец, как правило, уже успевает реализовать основную часть партии и просто уходит с рынка.

Маркетплейсы, по его словам, не всегда активно борются с такой практикой – во многом из-за массовости явления. Подобные продавцы регулярно появляются, быстро продают товар, закрываются и затем открываются снова. Их могут блокировать или применять санкции, но даже с учетом потерь они зачастую успевают получить прибыль.

«Сейчас, с реализацией законов и развитием платформенной экономики, ситуация может немного измениться. Усиливается прослеживаемость товаров, вводится система «Честный знак», добавляется маркировка, отслеживание по таможне. Вероятно, таких схем станет меньше», – полагает собеседник.

По его словам, сегодня практически любой неоригинальный товар можно выдать за продукцию известного бренда. Нередко из-за границы привозят устройства без маркировки – товар в упаковке уже растаможен, но на нем отсутствует бренд. Затем с помощью лазерной гравировки наносят нужное название и выдают товар за оригинальный. Как правило, такой инструмент работает хуже, имеет меньший срок службы, а его функциональные характеристики могут существенно отличаться или вовсе не соответствовать заявленным.

«В такой ситуации покупателю важно быть внимательным. Если устройство дешевое, нужно понимать, что оно не может быть высокого качества. Скорее всего, это одноразовый товар. При покупке нужно быть готовым к тому, что он может выйти из строя довольно быстро. Если же речь идет о более дорогом устройстве, важно заранее разобраться, чем оригинал отличается от подделки, и обращать внимание на ключевые признаки подлинности», – делится эксперт.



Для этого он рекомендует обратиться к интернету: внимательно изучить отзывы в карточке товара, а также заранее поискать информацию об отличительных признаках оригинального инструмента и его подделок. Название и внешний вид могут совпадать, однако отличаться могут материалы, качество пластика, элементы сборки и даже поведение устройства в работе.

По словам эксперта, при получении заказа важно сразу открыть коробку и проверить, соответствует ли товар признакам оригинала, прежде чем окончательно принимать решение о покупке. Есть и простой ориентир: оригинальная продукция, как правило, стоит примерно на уровне рыночной цены. Слишком дешевые предложения практически никогда не бывают подлинными.

При этом, отмечает Сидоркин, даже крупные компании иногда выводят на рынок неоригинальные товары. Это связано с тем, что рынок сегодня крайне конкурентный и ориентирован на быстрый оборот: заработать здесь можно быстро, и многие этим пользуются.

Юрист Абели Шенгелия объясняет, что подделки под известные бренды иногда тоже пытаются соответствовать качеству оригинала. При этом он предупреждает, что контрафактный товар, как правило, не проходит обязательную сертификацию, не имеет идентификационных номеров, серийной маркировки, инструкции на русском языке.

Более того, использование несертифицированного товара создает высокий риск причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя. Официальные дилеры не обслуживают контрафакт, а продавец подделки, как правило, не может обеспечить выполнение гарантийных обязательств, что делает товар одноразовым с точки зрения юридической защиты прав потребителя.

В сентябре прошлого года в ходе проверки московского центра техники и электроники «Горбушкин двор» изъяли крупную партию смартфонов, ноутбуков и планшетов. Также было выявлено более 7 тыс. незаконно ввезенных электроинструментов различных брендов, таких как шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры, перфораторы.