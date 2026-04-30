    30 апреля 2026, 22:38 • Новости дня

    Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о пожаре в новостройке Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве заключили под стражу пятерых человек, подозреваемых в нарушении правил безопасности при строительстве здания, где в результате пожара погибли восемь рабочих, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Суд арестовал пять человек, задержанных по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы. Решение суда связано с обвинением по статье о нарушении правил безопасности при строительстве, что привело к гибели восьми человек, передает РИА «Новости».

    Пожар произошел во вторник в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при работах на объекте.

    В прокуратуре Москвы сообщили, что пятерым обвиняемым официально предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть восьми человек по неосторожности.

    Ранее правоохранительные органы задержали пятерых руководителей компании-застройщика.

    В сгоревшем здании оказались заблокированы пути эвакуации.

    Жертвами этого сильного пожара стали восемь человек.

    28 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве выросло до семи человек
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве выросло до семи человек
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В результате крупного пожара в строящемся здании на севере Москвы спасатели эвакуировали 31 человека, семь человек погибли и 12 пострадали, сообщили в МЧС.

    В МЧС России сообщили о возрастании числа погибших до семи человек в результате пожара в строящемся здании на севере Москвы. В ведомстве уточнили, что еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    В сообщении МЧС говорится, что по уточненной информации, при помощи спасательных устройств спасен 31 человек.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в этой новостройке на севере Москвы стали пять человек.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

    Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин возгорания.

    28 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В МЧС сообщили о возможном нахождении до 200 человек в горящем доме в Москве
    В МЧС сообщили о возможном нахождении до 200 человек в горящем доме в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В строящемся доме на севере Москвы вспыхнул пожар, и по оценке спасателей, внутри могут оставаться до 200 человек.

    В МЧС сообщили, что в горящем здании на 2-м Амбулаторном проезде, д. 14 могут находиться до 200 человек. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура, внутри продолжают работать звенья газодымозащитной службы, передает ТАСС.

    По последним данным, удалось спасти 21 человека, шесть пострадали и получили медицинскую помощь, один человек погиб. «Все силы пожарных брошены на спасение людей. В здании на третьем этаже остается большое количество людей, их число устанавливается», – сообщил собеседник агентства.

    Столичная прокуратура сообщила, что контролирует расследование обстоятельств и причин возгорания. На месте работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев, добавили в ведомстве.

    Пожару был присвоен пятый ранг сложности, что позволило привлечь дополнительные силы пожарных для спасения людей и тушения огня, подчеркнули в оперативных службах. Группировка спасателей увеличена до 200 человек и 65 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    28 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве возросло до пяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек, еще девяти пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщило МЧС.

    Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до пяти человек, при этом в результате происшествия девять человек сейчас находятся под наблюдением медиков, передает РИА «Новости».

    В сообщении министерства отмечается: «На данный момент при помощи спасательных устройств спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли».

    В МЧС уточнили, что спасательные работы продолжаются, уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия.

    Принятыми мерами пожар в строящемся здании в Москве локализован, сообщили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в новостройке на севере Москвы стали три человека.

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Москве.

    30 апреля 2026, 16:18 • Новости дня
    В Москве четвероклассница ранила учителя ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из московских школ произошел инцидент, в результате которого школьница четвертого класса нанесла учителю ранение кухонным ножом, принесенным из дома.

    Ученица четвертого класса школы № 1474 в Москве ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома, передает ТАСС.

    «Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома», – сообщила директор учебного заведения Ирина Курчаткина.

    Она добавила, что педагогу своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью учителя ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юноша, напавший на сверстников с ножом в Нижегородской области, был приговорен к реальному сроку заключения.

    Полицейские задержали жителя Ачинска, который напал на тринадцатилетнего мальчика с металлической обувной ложкой.

    Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке.

    28 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Суд прекратил дело против Губарева о дискредитации армии

    Таганский суд Москвы прекратил дело Губарева о дискредитации ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административное производство в отношении бывшего народного губернатора Донецкой области Павла Губарева было прекращено по решению суда из-за отсутствия состава правонарушения в действиях общественного деятеля, сообщают информагентства.

    Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело против общественного деятеля Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил России. Судья огласила решение следующим образом: «Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения», сообщает РИА «Новости».

    Дело было возбуждено из-за публикаций в Telegram-канале Губарева, которые, по версии следствия, содержали недостоверную информацию о деятельности специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Адвокат Губарева Даниил Берман настаивал на отсутствии события и состава правонарушения, что было учтено при вынесении решения.

    Павел Губарев, который проживает в Ростове-на-Дону и участвует в специальной военной операции, просил суд рассмотреть дело по месту жительства, чтобы иметь возможность присутствовать лично, однако суд отклонил его ходатайство.

    В 2014 году Губарев объявил себя «народным губернатором» Донецкой области после захвата здания областной администрации, но не получил реальных полномочий. Позже Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело, и Губарева арестовали. В мае 2014 года его обменяли на пленных сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа». В последние годы он проживает в России и с началом СВО отправился добровольцем в зону боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Губарева 16 февраля.

    Ранее суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности.


    28 апреля 2026, 13:51 • Новости дня
    По факту гибели людей при пожаре в строящемся здании в Москве возбудили дело

    Tекст: Вера Басилая

    В результате возгорания на строительном объекте в Северном административном округе столицы погибли люди, следователи начали проверку обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК России.

    Следственный комитет России после пожара в строящемся здании на севере Москвы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, следует из сообщения в Max ведомства.

    В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Столичная прокуратура сообщила, что расследование инцидента находится под контролем.

    «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – говорится в заявлении ведомства.

    При пожаре в новостройке в Москве погибли пять человек. Спасатели эвакуировали более 20 жильцов.

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств данного возгорания.

    29 апреля 2026, 18:42 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможных отключениях мобильного интернета в Москве 5, 7 и 9 мая

    Коммерсантъ: На майские праздники в Москве могут отключить интернет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице могут временно ограничить доступ к мобильному интернету во время майских праздников ради обеспечения безопасности граждан.

    Жителей и гостей Москвы могут ждать перебои со связью 5, 7 и 9 мая. В эти дни планируется отключение мобильного интернета ради обеспечения безопасности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

    «Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен», – рассказал изданию один из осведомленных собеседников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без колонны военной техники. По Красной площади в Москве пройдут только военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск.

    30 апреля 2026, 19:05 • Новости дня
    Апрель в Москве стал самым мокрым в истории

    Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю

    Апрель в Москве стал самым мокрым в истории
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице за апрель зафиксировано рекордное количество осадков, что значительно превысило показатели предыдущих лет и составило 270% от нормы, сообщили в Гидрометцентре.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РИА «Новости», что апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдений. По ее словам, по предварительным данным, в этом месяце выпало 270% от месячной нормы осадков, что является абсолютным рекордом.

    Паршина уточнила, что ранее близкие показатели были зафиксированы только в апреле 1986 года, когда осадков выпало немного меньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков.

    Ранее сообщалось, что 27 апреля в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. А прошлым летом на некоторые районы столицы за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.


    28 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Жертвами пожара в московской новостройке стали три человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В одном из домов в Москве произошло возгорание, погибли минимум три человека, сообщили в пресс-службе МЧС во вторник.

    Трагедия унесла жизни трех человек, еще семеро получили травмы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Возгорание произошло в строящемся здании, расположенном в северной части столицы.

    Пожарные спасли 21 человека.

    Представитель экстренных служб столицы добавил, что инциденту присвоили максимальный, пятый ранг сложности. Внутри новостройки продолжают работу звенья газодымозащитной службы. Ликвидацию пламени серьезно осложняет высокая пожарная нагрузка.

    Ранее в апреле при пожаре в Москве пострадали пять человек.

    28 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Гидрометцентр: На дорогах Москвы ожидаются гололедица и снежная каша

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    В ближайшие дни в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части, поскольку снег быстро не растает, сказала Паршина, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов», – объяснила метеоролог.

    По оценкам специалиста, в ближайшее время снежный покров может увеличиться еще на пять сантиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров. Из-за шквалистого ветра и мокрого снега Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого.

    28 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Власти Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Городские власти рекомендовали жителям столицы отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт в связи с неблагоприятной погодой и возможными дорожными заторами.

    Власти Москвы рекомендовали горожанам пользоваться городским транспортом из-за сложных погодных условий. В официальном сообщении департамента транспорта отмечается: «Сегодня и завтра по возможности пользуйтесь городским транспортом. Это поможет добраться до места быстрее».

    По данным ведомства, снег с дождем в Москве сохранится до вечера 29 апреля. В некоторых районах, таких как центр, запад и юг города, во вторник возможны локальные перекрытия дорог.

    Департамент транспорта отметил, что в часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, особенно в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях по направлению в область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части.

    Ранее жителей и гостей столицы также призывали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. До этого в результате снегопада с ветром, который привел к падению деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек.


    30 апреля 2026, 08:24 • Новости дня
    СК начал проверку после инцидента на северо-западе Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В жилом доме на северо-западе столицы произошел инцидент, в результате которого пострадал один человек, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Следователи выясняют обстоятельства происшествия в жилом доме на улице Академика Бочвара, есть пострадавший, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Что именно произошло, не уточняется.

    На месте ЧП работают следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами. Они осматривают территорию и устанавливают точные причины случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля при пожаре в новостройке на севере Москвы погибли пять человек. В середине месяца один мужчина скончался из-за возгорания в квартире в Чуксином тупике.

    28 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Фанат Басты попытался угнать иномарку после неудавшейся встречи с кумиром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержан мужчина, который попытался угнать дорогостоящую иномарку в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

    Мужчина попытался угнать дорогую иномарку у ресторана на Лесной улице в Москве, сообщает Росгвардия Москвы в Max. На место происшествия росгвардейцы прибыли после срабатывания тревожной кнопки, которую нажал сотрудник охраны.

    По данным ведомства, охранник заметил неизвестного, который с помощью специального устройства открыл двери автомобиля одного из гостей ресторана и сел за руль. Как выяснилось, злоумышленником оказался 36-летний житель Краснодарского края, который попытался ввести сотрудников Росгвардии в заблуждение, однако его объяснения были путаными и не соответствовали действительности.

    Мужчина в беседе с росгвардейцами рассказал, что пришел к ресторану, владельцем которого является рэпер Баста, чтобы «пообщаться с Василием Михайловичем», поскольку слушает его с детства. Он признался, что сел в чужую машину на парковке и хотел завести ее, но «ключей не было».

    Для дальнейших разбирательств задержанного доставили в отдел полиции, подчеркнули в Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иск о возмещении морального вреда к певцу Василию Вакуленко (Баста) подали в суд.

    На матче Медиалиги между командами Lit Energy и СКА Ростов-на-Дону блогер Михаил Литвин ударил болельщика, спровоцировав драку с рэпером Бастой.

    28 апреля 2026, 12:48 • Новости дня
    Прокуратура взяла на контроль проверку по пожару с погибшими людьми в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания в новостройке в столице, в ходе которого погибли три человека.

    «По предварительным данным, возгорание произошло в строящемся здании в 2-м Амбулаторном проезде», – указали в ведомстве, сообщает агентство «Москва».

    Ход и результаты проверки на контроле в прокуратуре. Работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев.

    В столичном главке МЧС добавили, что огонь охватил второй и третий этажи стройки

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле при пожаре в московской новостройке погибли три человека.

    28 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    В особняке Аршиновых в Москве нашли скрытую историческую печь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты нашли подлинную печь начала прошлого века с гладкими изразцами во время подготовки к реставрации исторического особняка в центре Москвы.

    Во время научно-исследовательских работ в доме профессора Владимира Аршинова реставраторы обнаружили историческую печь, скрытую за современной обшивкой стены, пишет Mos.ru.

    Здание располагается в Старомонетном переулке, оно обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

    «Научно-исследовательские работы, которые проводятся перед началом реставрации, довольно часто преподносят специалистам интересные находки. Так произошло и с домом Аршиновых в Старомонетном переулке. Особняк авторства Федора Шехтеля ранее детально не обследовался», – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

    Он добавил, что результаты исследований войдут в проект будущей реставрации.

    Дом перестроили в 1905 году по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля. Жилая зона была совмещена с научной лабораторией и башней астрономической обсерватории. В интерьерах также сохранилась историческая лестница с декоративным металлическим ограждением и фонарем начала XX века.

    Разработку проекта реставрации планируют завершить до конца 2026 года. В историческом здании когда-то находился один из научно-исследовательских центров России, где работали известные геологи и минералоги. Сегодня особняк принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому институту минерального сырья имени Федоровского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные археологи нашли древнерусский амулет на территории бывших Пресненских прудов.

