    30 апреля 2026, 20:59 • Новости дня

    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампредседателя Совбеза РФ рассказал о трудностях противодействия одновременному применению большого числа беспилотников на поле боя.

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа, и прокомментировал проблему массового использования дронов в современных военных конфликтах, передает РИА «Новости».

    «Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому, что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», – заявил Медведев.

    По его словам, в будущем подобные технологии для противодействия роям дронов будут разработаны, но пока подобная угроза остается крайне сложной для всех военных систем. Медведев отметил, что сбить одновременно сто беспилотников сейчас чрезвычайно сложно, и подчеркнул необходимость подготовиться к появлению таких технологий в будущем.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса и отметил отсутствие признаков стремления Ирана к созданию ядерного оружия.

    Также Медведев подчеркнул прямое участие десятков западных стран в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Кроме того, он раскритиковал руководство Евросоюза и пожаловался на потерю прежних связей с Европой.


    30 апреля 2026, 16:24 • Новости дня
    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал изучение ИИ в школе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев согласился с необходимостью добавить изучение современных технологий в образовательную программу для детей.

    Инициативу обсудили во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве, передает РИА «Новости». Один из участников мероприятия поинтересовался у председателя партии «Единая Россия», какие предметы стоит внедрить в отечественное образование.

    «Знаете, я, ребята, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает?» – ответил политик.

    Собеседник отметил нехватку занятий, посвященных искусственному интеллекту. По его словам, задания профильных олимпиад часто требуют навыков, которые сейчас отсутствуют в базовых дисциплинах.

    Зампред Совбеза полностью разделил эту позицию. Он подчеркнул, что развивающиеся системы необходимо изучать во избежание ситуаций, когда они смогут перехитрить человека, поэтому подобные курсы должны войти в школьную программу.

    28 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское военное ведомство официально признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад, подчеркнув, что ситуация расследуется.

    Министерство обороны Украины подтвердило проблемы с поставками продовольствия на ряде позиций украинских военных, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о дефиците продуктов в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны.

    В министерстве заявили: «Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции... не должны стать системными. Минобороны работает с генштабом по этому вопросу».

    Особое внимание уделено ситуации в 14-й отдельной механизированной бригаде, где начато расследование, а командир соединения снят с должности. По словам представителей Минобороны, виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.

    Между тем в российских силовых структурах уже сообщали, что украинские военные из 14-й бригады остались без воды, еды, медикаментов и топлива, а некоторые из них теряют сознание от истощения и вынуждены пить дождевую воду. Осложняет ситуацию отсутствие связи с передовыми позициями в течение трех-четырех дней и крайне трудная логистика подвоза продовольствия и снабжения на фронт.

    Ранее во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений.

    До этого Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после появления в Сети фотографий украинских солдат, испытывающих нехватку продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.


    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ сообщил о создании новых боевых подразделений морской пехоты США
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус морской пехоты США представил концепцию GCE 2040, предусматривающую интеграцию ИИ и беспилотников для повышения боеспособности наземных войск.

    Корпус морской пехоты США презентовал на выставке Modern Day Marine Expo в Вашингтоне концепцию развития своих наземных войск под названием Ground Combat Element 2040 (GCE 2040), передает TWZ.

    В основу концепции легла инициатива бывшего командующего корпусом генерала Дэвида Бергера по модернизации к 2030 году. Основное внимание уделяется не только оснащению новейшими технологиями, но и подготовке бойцов к их эффективному применению в бою.

    Генерал-майор Джейсон Моррис отметил, что задача состоит в создании самого «летального и живучего» наземного элемента, способного действовать в любых условиях и интегрировать новые системы в течение ближайших трех бюджетных циклов. По его словам, концепция предусматривает акцент на подготовке личного состава, а не только на внедрении техники, что отражено в слогане «оснащать морпеха, а не машину».

    В рамках GCE 2040 особое место занимают автоматизированные системы управления, интеграция искусственного интеллекта, а также применение автономных платформ для разведки и поражения целей. Видеоматериалы, показанные на презентации, подчеркивают, что новые технологии позволят быстрее обнаруживать и нейтрализовать угрозы во всех сферах, включая воздух, сушу и море. Также морпехи отмечают возрастание роли средств ПВО вплоть до уровня отделения из-за массового распространения ударных дронов.

    В концепции прописан переход к распределенному командованию, усилению сетей разведки и связи, а также развитию взаимодействия с другими родами войск США и союзниками. Моррис подчеркнул, что подготовка кадров и адаптация к новым угрозам – ключ к успеху.

    Отдельно подчеркивается, что опыт конфликтов последних лет, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке, подтверждает необходимость ускоренной адаптации к новым видам угроз, прежде всего беспилотным и высокотехнологичным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Корпуса морской пехоты США запланировала активное внедрение технологий искусственного интеллекта.

    Американское военное командование рассматривает возможность масштабного оснащения каждого боевого дивизиона тысячей беспилотников.

    Офицеры армии США подчеркнули необходимость ускоренной интеграции робототехники для современных условий.

    29 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке
    Tекст: Мария Иванова

    Человекоподобные роботы уже обгоняют людей в полумарафоне и вплотную приблизились к мировому рекорду Усэйна Болта на стометровой дистанции.

    Современные роботы стремительно наращивают скорость бега, пишет New Scientist.

    В апреле разработка китайской компании Honor превзошла человеческий рекорд в полумарафоне, а модель H1 от Unitree достигла скорости 10,1 метра в секунду, что лишь немногим уступает показателю Усэйна Болта (10,44 метра в секунду).

    Быстрый прогресс объясняется удешевлением и улучшением компонентов. По словам Петара Кормушева из Имперского колледжа Лондона, появились более мощные моторы, быстрые микрочипы и точные датчики. «Люди не так оптимизированы для бега, потому что наша главная потребность в выживании и эволюции заключалась не в беге», – отметил Бехнам Дадашзаде из Борнмутского университета.

    Исследования показывают, что роботы, имитирующие бег эму, до 300% эффективнее моделей с человекоподобными ногами. Хотя коммерческой потребности в бегающих гуманоидах пока нет, соревнования служат отличным стресс-тестом для оборудования.

    При этом специалисты уверены: роботы превзойдут человеческие рекорды, но их скорость вряд ли уйдет далеко за пределы человеческих возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный аппарат H1 превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров. Эта модель разогналась на стадионе до скорости десять метров в секунду.

    30 апреля 2026, 14:03 • Новости дня
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенный для Северного флота на Средне-Невском судостроительном заводе, вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили в Минобороны.

    Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит» официально пополнил состав Военно-морского флота России, передает ТАСС.

    Как сообщили в Министерстве обороны, церемония подъема Военно-морского флага и включения корабля в состав флота прошла сегодня в Балтийске.

    «Сегодня в Балтийске состоялась церемония подъема Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенного для Северного флота на АО «Средне-Невский судостроительный завод» ОСК», – сообщили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Полярный».

    Позже на Средне-Невском судостроительном заводе заложили шестнадцатый морской тральщик проекта «Александрит».

    28 апреля 2026, 00:19 • Новости дня
    Рособрнадзор опроверг сообщения о планах отмены домашних заданий для школьников
    Tекст: Антон Антонов

    В российских школах не планируют отказываться от системы домашних заданий, однако формат самостоятельной работы учеников требует адаптации к современным технологиям, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

    В ведомстве подчеркнули, что речи об их полной отмене не идет, передает РБК.

    «Выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе. Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала», – сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Ранее глава ведомства отмечал снижение эффективности традиционных заданий из-за появления нейросетей. По его словам, ученики могут просто списать ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, что ставит под вопрос целесообразность такой практики. При этом Музаев добавил, что проблема не затрагивает гуманитарные предметы, где требуются личные усилия, например, при заучивании стихов или пересказе текстов.

    В пресс-службе Рособрнадзора напомнили о действующих единых нормативах для школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школах подняли вопрос о целесообразности домашних заданий на фоне появления искусственного интеллекта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке россиянами реформы формата внеурочной нагрузки. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко летом исключал возможность полной отмены школьных домашних заданий.

    29 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    The National Interest признал российский Т-72 лучшим танком в мире
    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский танк Т-72 занял первое место в рейтинге боевых машин по версии журнала The National Interest.

    Эксперты выделили его по таким параметрам, как выживаемость, система защиты, дальность хода и способность к длительному бою без дозаправки, а также многофункциональность и стратегическое влияние, передает ТАСС.

    Авторы рейтинга считают, что Т-72 полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному эффективному танку. Также подчеркивается его высокая адаптивность, потенциал для модернизации и простота производства. В статье говорится, что даже с учетом появления новых видов вооружений, например, беспилотников, Т-72 способен сыграть значимую роль в победе России в конфликте на Украине.

    На второй и третьей строчках рейтинга расположились американский танк M1 Abrams и израильский Merkava V соответственно. Т-72 был принят на вооружение Советской армии летом 1973 года и с тех пор неоднократно модернизировался. В настоящее время на вооружении состоят такие версии, как Т-72А, Т-72Б, Т-72БА, Т-72Б3 и самая современная – Т-72Б3М.

    Танк Т-72 разработан в конструкторском бюро Уралвагонзавода (ныне – Уральское КБ транспортного машиностроения, входящее в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Сегодня различные модификации Т-72 эксплуатируются армиями почти пятидесяти стран мира.

    Ранее в концерне «Уралвагонзавод» сообщили, что модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может быть вооружена дистанционно управляемым боевым модулем вместо открытой пулемётной турели.

    28 апреля 2026, 15:22 • Новости дня
    Депутат Рады Безуглая заявила о хроническом голоде в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Голод среди военнослужащих Вооруженных сил Украины на передовой носит постоянный характер, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, нехватка пищи и воды стала системной проблемой, а не частной ситуацией, и требует немедленного решения, передает ТАСС.

    Безуглая написала в своем Telegram-канале: «Голод на позициях в ВСУ – системная проблема, а не частный случай». Депутат подчеркнула, что ситуация требует внимания руководства, чтобы избежать дальнейших трагедий и падения боеспособности армии.

    Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг состояния военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по сообщениям, оказались на грани крайнего истощения. Причиной стали тяжелые условия снабжения во время боев за левобережье реки Оскол на купянском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему снабжения едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.

    Пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года. Сообщалось, что военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.


    29 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для ПВО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности, сообщили в российских силовых структурах.

    Удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» вызывают сильный страх у украинских военных в тылу, поскольку системы противовоздушной обороны, включая американские комплексы Patriot, практически не способны противостоять этим средствам поражения, передает ТАСС.

    «Скорость ракеты составляет 10 Махов, и системы ПВО, включая американские Patriot, просто не успевают на нее среагировать», – сообщили в российских силовых структурах.

    Источник также добавил, что недавние удары «Кинжалами» по местам дислокации натовских офицеров стали для противника полной неожиданностью и вызвали шок. Ракеты обладают возможностью маневрировать на всей траектории полета, что делает их практически неуязвимыми для современных средств ПВО.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что комплекс «Кинжал» оснащается как обычной, так и ядерной боевой частью массой 500 кг, а дальность полета превышает 2 тыс. км. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

    Российская армия применяла более сорока раз высокоточные гиперзвуковые комплексы «Кинжал» для уничтожения объектов противника в ходе спецоперации на Украине.

    28 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Посол России заявил о поставках дронов из Молдавии на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молдавские беспилотники, несмотря на нейтралитет страны, используются украинскими военными для атак на российские цели, заявил посол РФ в этой стране Олег Озеров.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров сообщил корреспонденту ТАСС, что Молдавия, обладая нейтральным статусом, поставляет Украине беспилотники, которые применяются против России. Он подчеркнул, что российская сторона зафиксировала производство таких дронов в городе Вадул-луй-Водэ.

    «Мы зафиксировали производство беспилотников в городе Вадул-луй-Водэ. По нашим данным, они поставляются на нужды ВСУ», – заявил Озеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры выявили одну из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотников для украинских военных.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало список иностранных предприятий из восьми европейских стран, производящих беспилотники для Украины. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для Вооруженных сил России.

    28 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    В России создан дешевый дрон-перехватчик для уничтожения вражеских беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные инженеры разработали бюджетный аппарат «Болт», который в полностью автоматическом режиме находит и поражает воздушные цели с помощью оптической системы самонаведения.

    Новинка стала доступной альтернативой классическим системам противовоздушной обороны, передает ТАСС. Аппарат уже успешно прошел первые тестирования при поддержке проекта Народного фронта «Кулибин-клуб».

    Представитель компании-разработчика «Площадь» поделился техническими подробностями. «БПЛА «Болт» при поступлении сигнала от радиолокационных станций вылетает из транспортно-пускового контейнера и летит в полностью автоматическом режиме в заданный квадрат. После чего оптическая головка самонаведения захватывает цель и поражает ее при помощи боевой части или кинетическим способом», – рассказал он.

    Специалист добавил, что устройство уже доказало свою надежность во время проверок на полигонах. В ближайшее время создатели планируют провести дополнительные испытания совместно с представителями Народного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные инженеры создали высокоскоростной дрон-перехватчик для уменьшения нагрузки на системы ПВО.

    «Кулибин-клуб» «Народного фронта» испытал более 200 средств РЭБ.

    29 апреля 2026, 10:08 • Новости дня
    Создатели ИИ тайно обсудили киберугрозы с Конгрессом США

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущие разработчики нейросетей предупредили американских парламентариев о способности новейших систем искусственного интеллекта быстро находить и атаковать уязвимости критической инфраструктуры.

    Представители компаний OpenAI и Anthropic провели закрытые встречи с аппаратом комитета Палаты представителей по внутренней безопасности, передает портал Axios.

    Темой обсуждения стали новые модели искусственного интеллекта и их влияние на киберзащиту уязвимых секторов инфраструктуры.

    Anthropic отложила публичный релиз своей модели Mythos Preview из-за ее способности быстро находить и использовать критические уязвимости. OpenAI, в свою очередь, выбрала поэтапный подход к выпуску модели GPT-5.4-Cyber. Обе компании сотрудничают с федеральными агентствами США для предоставления им доступа к технологиям.

    «Продуктивное партнерство между отраслью и правительством необходимо для того, чтобы помочь нам оставаться впереди меняющегося ландшафта угроз», – заявил председатель комитета Палаты представителей по внутренней безопасности Эндрю Гарбарино. Он добавил, что правительство должно быть готово безопасно использовать ИИ для обороны и защищать американские разработки от конкурентов.

    На брифингах также обсуждался меморандум Белого дома, обвиняющий Китай в масштабных попытках скопировать американские модели ИИ. Законодателям продемонстрировали взломанные нейросети, способные обойти встроенные системы безопасности. По словам конгрессменов, возможности этих программ вызывают серьезные опасения и требуют скорейшего регулирования сферы искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic признала невозможность отключения переданного Пентагону искусственного интеллекта.

    Агентство национальной безопасности США задействовало для работы мощную ИИ-модель Mythos Preview.

    Компании OpenAI, Anthropic и Google объединились для противодействия копирующим американские технологии китайским фирмам.

    28 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Сотрудники Google взбунтовались против вооружения Пентагона ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Более 600 специалистов Google подписали обращение к генеральному директору технологической корпорации с требованием прекратить сотрудничество с военным ведомством США в сфере секретных разработок.

    Сотни работников подразделения DeepMind AI направили письмо Сундару Пичаи, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что искусственный интеллект должен «приносить пользу человечеству, а не использоваться бесчеловечными или крайне вредными способами».

    Авторы послания призывают отказаться от контрактов, допускающих применение технологий для создания смертоносного автономного оружия и массовой слежки.

    Специалисты уверены, что отказ от секретных соглашений с военными останется единственным способом защитить репутацию корпорации. Этот протест возник на фоне дискуссий о возрастающей роли нейросетей в современных конфликтах.

    Ранее руководство американского оборонного ведомства заявило о необходимости свободного применения коммерческих разработок для законных целей. По мнению чиновников, такой подход обеспечивает гибкость при соблюдении законодательства и установленных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Google удалила из своих принципов пункт о запрете применения искусственного интеллекта в разработках оружия

    Позже более 200 сотрудников этой компании и OpenAI выступили в поддержку стартапа Anthropic в конфликте с американским военным ведомством.

    Сама фирма Anthropic в судебных материалах признала отсутствие технических средств для контроля переданных Пентагону технологий.

    29 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Комбат ВСУ умер от пьянства на фронте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне боевых действий комбат ВСУ Александр Будник из 159-й бригады погиб не при выполнении задания, а из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в российских силовых структурах.

    Комбат ВСУ из 159-й отдельной мотострелковой бригады Александр Будник умер от пьянства в зоне боевых действий, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, неожиданные отклики появились после публикации некролога о Буднике, где утверждалось, что он погиб, выполняя боевую задачу недалеко от села Белый Колодезь в Харьковской области.

    Однако в социальных сетях появилось множество критических комментариев в адрес погибшего комбата. Несколько женщин написали, что Будник регулярно отправлял своих подчинённых на самые опасные задания и часто отсутствовал на позиции. Они утверждают, что причиной его смерти стало не выполнение боевой задачи, а злоупотребление алкоголем.

    Одна из украинских женщин сообщила, что потеряла сына из-за действий этого офицера. По ее словам, перед смертью Будник был «в стельку пьяный».

    Ранее военнопленный Дмитрий Пархоменко рассказал о регулярном вымогательстве денег и пьянстве командиров 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой.

    До этого командир 225-го полка ВСУ оказался неспособен возглавить оборону на сумском направлении, потому что заснул в пьяном состоянии. А военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.


    29 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Маск предрек человечеству гибель из-за ИИ по сценарию Терминатора

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках судебного процесса против компании OpenAI американский миллиардер Илон Маск предрек человечеству гибель от искусственного интеллекта по сценарию культового фильма «Терминатор».

    Американский предприниматель Илон Маск в суде по иску против компании OpenAI выразил опасения, что развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества, как в голливудском фильме «Терминатор», передает ТАСС.

    «Мы не хотим, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы все закончилось как в «Звездном пути» Джина Родденберри», – заявил бизнесмен.

    Маск рассказал, что в 2015 году он обсуждал с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом способы защиты технологий от злоумышленников. Тревога миллиардера возросла после встречи с сооснователем Google Ларри Пейджем, который обвинил его в том, что он ставит интересы людей выше будущих цифровых форм жизни.

    В марте 2024 года Маск подал судебный иск против OpenAI и Альтмана. Миллиардер считает, что стремление компании к коммерческой выгоде, поддерживаемое корпорацией Microsoft, нарушает первоначальное соглашение от 2015 года, которое он подписывал в качестве соучредителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году американский предприниматель оценил вероятность гибели человечества из-за искусственного интеллекта в 10–20%.

    Позже бизнесмен предсказал превосходство нейросетей над человеческим разумом к концу 2025 года.

    Из-за смены некоммерческого статуса компании OpenAI миллиардер потребовал через суд многомиллиардную компенсацию.

