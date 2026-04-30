СК возбудил дело после массового отравления детей на Урале

СК возбудил дело после массового отравления детей в Свердловской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело по статье 236 УК РФ возбудили после сообщений о массовом отравлении детей и сотрудников в школе № 30 и детском саду № 8 поселка Большой Исток, сообщает СУ СК по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что инцидент связан с нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора выявило болезнетворные микроорганизмы в воде из скважины, снабжавшей оба учреждения. По данным прокуратуры, на симптомы отравления пожаловались не менее 17 учащихся и восемь сотрудников.

В сообщении СК говорится: «По сообщению об обращении за медицинской помощью ряда малолетних учащихся одной из городских школ, а также нескольких детей, посещающих местный детский сад в поселке Большой Исток, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)».

Сотрудники ведомства осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают точное количество пострадавших, а также степень тяжести вреда их здоровью.

Ранее в Вологодской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением. До этого следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления 27 воспитанников детского сада в Одинцово.

А в начале апреля в детском лагере «Исетские зори» в той же Свердловской области зафиксировали 14 случаев острой кишечной инфекции, у пятерых детей выявили норовирус.



