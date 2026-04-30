Москвичам пообещали потепление до плюс 17 градусов на праздники

Синоптики пообещали москвичам потепление до плюс 17 градусов на праздники

Tекст: Денис Тельманов

Прогноз погоды на ближайшие дни в столице озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что 1 мая в Москве сохранится прохладная погода, когда температура воздуха не превысит 10 градусов тепла.

Второго мая ожидается заметное потепление, столбики термометров поднимутся до отметки 11–13 градусов выше нуля. Третьего мая, по прогнозу специалиста, температура может достичь 15–17 градусов тепла.

Ранее Шувалов отмечал, что на протяжении первых трех дней мая москвичей ждет безветренная и сухая погода без осадков.

Таким образом, праздничные дни пройдут в комфортных погодных условиях, что благоприятно скажется на настроении и планах жителей города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 30 апреля температура в столичном регионе опустится до минус четырех градусов, а местами пройдет мокрый снег.

Конец весны в столице выдастся умеренно теплым: температура превысит климатическую норму лишь на один градус, а дождей прольется на 10% больше обычного.