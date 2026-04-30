Сигнал был зафиксирован в 18.58, передает РИА «Новости». Предыдущее сообщение появлялось в эфире 25 апреля.
На прошлой неделе в эфире «Радио Судного дня» прозвучали сигналы «Чеченка» и «Лазер». В субботу радиостанция передала слово «Быкочерт».
«Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости, сообщается на официальном сайте партии.
«Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», – подчеркнул секретарь генсовета Владимир Якушев.
Ранее Центр организации дорожного движения подтвердил техническую готовность камер к снижению порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. Такое заявление сделал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык в интервью радио РБК.
Инициативу обсудили во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве, передает РИА «Новости». Один из участников мероприятия поинтересовался у председателя партии «Единая Россия», какие предметы стоит внедрить в отечественное образование.
«Знаете, я, ребята, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает?» – ответил политик.
Собеседник отметил нехватку занятий, посвященных искусственному интеллекту. По его словам, задания профильных олимпиад часто требуют навыков, которые сейчас отсутствуют в базовых дисциплинах.
Зампред Совбеза полностью разделил эту позицию. Он подчеркнул, что развивающиеся системы необходимо изучать во избежание ситуаций, когда они смогут перехитрить человека, поэтому подобные курсы должны войти в школьную программу.
«У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем «Орешник» или грозный «Посейдон», есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».
Также Медведев обратил внимание на успехи «народного ВПК». Гаражные разработки оказались удачными, теперь они тиражируются и получают высокую оценку от бойцов на фронте.
Политик добавил, что оборонная промышленность страны сильно изменилась благодаря модернизации последних лет. Противники России, по его словам, уже признали эти масштабные перемены, затронувшие всю номенклатуру техники – от традиционных видов до самых современных образцов.
Ранее Медведев заявлял об отсутствии у России проблем с вооружением. В октябре он сообщал об успешных испытаниях перспективных образцов на полигоне Капустин Яр.
Лидер ЛДПР Слуцкий предложил обязать банки проактивно снижать долги граждан
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС.
Инициатива предполагает, что банки должны помогать заемщикам при появлении признаков неплатежеспособности, не дожидаясь их личного обращения.
«ЛДПР предлагает ввести обязанность кредитных организаций по проактивному предложению заемщикам, находящимся в трудной жизненной ситуации, применения мер реструктуризации их задолженности или кредитных каникул, в том числе при появлении признаков неплатежеспособности», – говорится в тексте документа.
При согласии клиента предлагается снижать ставку по кредиту пропорционально изменению ключевой ставки Банка России.
Также инициатива предусматривает увеличение срока кредитования для уменьшения платежей. Подобные меры необходимо применять при просрочке свыше 60 дней.
Как пояснил автор инициативы, сейчас меры поддержки носят заявительный характер, поэтому многие граждане не успевают ими воспользоваться
Общий долг россиян достиг 36,3 трлн рублей, что эквивалентно кредиту на 489 тыс. рублей для каждого работающего человека. При этом объем просроченной задолженности вырос почти на треть и составил 1,65 трлн рублей.
Политолог Ткаченко: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
«Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.
«Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.
«Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.
Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».
«Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.
«Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.
«Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.
В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.
Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.
«Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.
Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.
По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.
Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.
Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.
«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.
Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.
Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.
Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.
Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.
Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что собирается заставить своего сына поклясться вернуть Украине утраченные территории, передает РИА «Новости».
По словам Залужного, он намерен дать такое поручение сыну перед своей смертью, а если тот не выполнит обещание, то эта миссия перейдет к его внуку.
«Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет <…> территории. А если не он, то его сын», – приводит его слова издание «Страна.ua».
Однако, как отмечает источник, у Залужного нет сыновей – бывший главком ВСУ воспитывает двух дочерей.
Ранее Залужный сравнил конфликт на Украине с боем против известного боксёра Майка Тайсона.
Bloomberg: Мадьяр потребовал от Киева соблюдения прав венгров для евроинтеграции
Венгерская партия «Тиса» не станет голосовать за присоединение Киева к Европейскому союзу без твердых гарантий, передает Bloomberg.
Ожидается, что новый венгерский лидер сохранит жесткую позицию своего предшественника Виктора Орбана по украинскому вопросу. На встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе политик выдвинул ряд условий, касающихся доступа диаспоры к образованию на родном языке.
В июне Мадьяр планирует обсудить проблему закарпатских венгров лично с Владимиром Зеленским. «Пришло время для Украины положить конец ограничениям, которые действуют уже более десяти лет», – заявил политик. Он также призвал вернуть этническим венграм все культурные и языковые права.
При этом в Брюсселе надеялись, что смена власти в Будапеште ускорит процесс европейской интеграции соседнего государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр захотел провести переговоры с Владимиром Зеленским. Целью встречи станет решение проблем национального меньшинства в Закарпатье.
Британия объявила о создании единого военно-морского объединения с девятью европейскими странами для сдерживания потенциальных угроз со стороны России на «открытой морской границе на севере», сообщает The Guardian.
Как заявил глава Королевского флота адмирал Гвин Дженкинс, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, «Россия остается самой серьезной угрозой нашей безопасности».
В своем выступлении адмирал отметил, что участники Совместных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) – Великобритания, Нидерланды, пять северных и три балтийские страны – на прошлой неделе подписали заявление о намерениях по созданию многонационального морского формирования, которое должно стать «дополнительной силой к НАТО».
Канада также рассматривает возможность присоединения, в то время как часть членов НАТО корректирует свою реакцию на рост угроз со стороны России.
Дженкинс подчеркнул, что целью новой группировки станет совместная подготовка и постоянная готовность к действиям, включая «реальные возможности, настоящие военные планы и интеграцию», а при необходимости командование будет осуществляться из штаба в Нортууде под Лондоном. По его словам, за последние два года число российских вторжений в британские воды увеличилось почти на треть, а недавно были замечены российские подлодки, ведущие скрытое наблюдение за подводной инфраструктурой.
При этом сотрудничество между США и Британией переживает непростые времена из-за разногласий вокруг Ормузского пролива: Вашингтон критикует обсуждения Лондона и Парижа об оборонительных патрулях. Среди проблем также отмечается нехватка инвестиции в британский военный флот, что сказалось на готовности кораблей к экстренным операциям.
На фоне этих вызовов Британия делает ставку на внедрение крупных морских дронов-эскортов для сопровождения боевых кораблей и усиления возможностей флота, что позволит снизить затраты. Несмотря на публичные угрозы Лондона задерживать российские танкеры, связанные с санкциями, реально это пока не реализовано: только с марта через британские воды прошли 98 таких судов, хотя Россия уже сопровождает их своими фрегатами.
Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо
Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.
Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.
«Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.
Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.
Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости». Мероприятие пройдет в Ереване 4 мая.
Политик отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества», включая украинского лидера. Кроме того, четвертого и пятого мая армянская столица примет первый саммит Армения – ЕС.
На этой встрече Европейский союз представят президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества и региональной безопасности.
Ранее Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ.
Соединенные Штаты представили России, Китаю и другим странам «ядерной пятерки» предложения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости». Об этом сообщил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофер Йо.
«Мы предложили многосторонний подход к стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Мы передали России и Китаю, а также странам «ядерной пятерки» подробные предложения о возможных первоначальных шагах, в том числе в области транспарентности, снижения рисков и испытаний», – заявил представитель Госдепартамента на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран «ядерной пятерки» запланировали проведение экспертных консультаций на полях обзорной конференции.
Глава российской делегации Андрей Белоусов сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения ядерного оружия.
Ранее президент США предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности.
Бутягин рассказал, как принял сотрудниц ABW Польши за гостей ресторана
Освобожденный археолог Александр Бутягин в интервью «Вестям» поделился деталями своего задержания в Польше. Он сообщил, что утром в гостинице, где должен был читать лекцию о Помпеях, спустился позавтракать и одновременно работал над презентацией. Тогда к нему подошли две женщины, которых он сначала принял за посетительниц ресторана, за чей столик мог по ошибке сесть.
«Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их штаб-квартиру», – рассказал Бутягин.
По словам ученого, условия содержания в варшавской тюрьме были «спартанскими», хотя ему разрешили звонить родственникам и получать письма. Однако первый звонок домой он смог сделать только через три месяца после задержания, а позднее у него появилась возможность чаще общаться с родными. Письма также регулярно приходили, что поддерживало его морально.
Напомним, что Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму. После решения суда о допустимости экстрадиции и подачи апелляции, которая не была рассмотрена, он был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
Ранее в интервью Бутягин заявил, что в случае экстрадиции на Украину его ждали бы гораздо более суровые условия, чем в польской тюрьме. Он связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России украинскими археологами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бутягина обменяли на задержанных в России сотрудников молдавских спецслужб. При этом, польские власти оставили под арестом телефон и ноутбук Бутягина.
Песков: Сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно
На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
«Очевидно, что после распада Советского Союза практически все мы, абсолютно все: начиная от руководителей государства и заканчивая обычными гражданами, смотрели на наши отношения с соседями, с западным миром сквозь такие розовые очки», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».
Медведев уточнил, что многие в стране считали необходимым налаживать теплые отношения с западными государствами из-за культурных сходств и географической близости. По его мнению, такие представления были широко распространены в российском обществе.
Однако, подчеркнул Медведев, дальнейшее развитие геополитической обстановки опровергло эти иллюзии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был против распада СССР и считает, что его нужно было реформировать.
Простая модификация клеток, переносящих кислород в организме, способна практически мгновенно остановить сильное кровотечение, пишет New Scientist.
При нанесении на серьезные раны печени крыс тромбы образовывались всего за пять секунд, а кровопотеря была минимальной. Это открытие дает надежду на то, что в будущем метод поможет людям при плановых или экстренных операциях.
Ежегодно от кровопотери в мире погибают около двух млн человек, и риск возрастает с каждой минутой. Исследователи из Университета Макгилла в Канаде решили укрепить эритроциты, которые составляют основу тромба, но по своей природе хрупки. «Мы увидели и использовали слона в комнате», – заявил исследователь Цзяньюй Ли.
Ученые взяли кровь у крыс и добавили химические вещества, действующие как «ручки»: одна сторона прикрепляется к белкам на поверхности эритроцитов, а другая соединяется с длинной молекулой, связывающей клетки. Модифицированные клетки вернули в плазму и ввели в раны крысам. Тромбы образовались менее чем за пять секунд по сравнению с 265 секундами у необработанных крыс, а потеря крови составила всего 24 миллиграмма против почти 2000 миллиграммов.
В отличие от естественных тромбов, которые разрушаются за несколько дней, эти сохранялись от одного до двух месяцев. В будущем исследователи надеются, что для плановых операций кровь пациента можно будет собрать и модифицировать менее чем за 30 минут, а для экстренных случаев – подготовить заранее из образцов банка крови и хранить в холодильнике не менее месяца.
Отметим, в России проходят испытания 23 медицинских изделий и 14 лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в НМИЦ гематологии.