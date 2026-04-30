Администрация Дагестана заявила о продолжении полномочий Меликова

Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

«Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.