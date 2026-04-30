«Волонтёры Победы» и «Единая Россия» начали поздравлять ветеранов с Днем Победы

Tекст: Елизавета Шишкова

Движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» запустили традиционную акцию по чествованию ветеранов по всей стране. Добровольцы навещают героев, вручают подарочные наборы и выражают благодарность, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«День Победы – это, пожалуй, самый главный праздник для нашей страны и для наших ветеранов. В преддверии этого события мы всегда навещаем Героев, поздравляем их с наступающим праздником и создаем теплую атмосферу благодарности и весеннего настроения», – отметила председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко. Она добавила, что в 2020 году поздравления принимали 52 тыс. фронтовиков, а сегодня их осталось менее 6 тыс.

Поздравления продлятся до 9 мая во всех регионах России. Добровольцы выбирают форматы с учетом здоровья и пожеланий ветеранов, уделяя особое внимание тем, кому трудно посещать центральные торжества. Для них организуют домашние визиты, концерты у домов, оказывают бытовую помощь и сопровождают на памятных мероприятиях.

Активисты также собирают «Письма Победы» от жителей России и других стран, включая Иорданию, Египет, Ливан и Колумбию. Эти послания со словами поддержки и уважения вручаются ветеранам лично. Отправить письмо может каждый желающий через специальный сайт.