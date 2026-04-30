Путин призвал снизить бюрократию при выплатах пострадавшим в Дагестане

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства Владимир Путин потребовал снизить бюрократические барьеры при выплате компенсаций пострадавшим от паводка в Дагестане, передает РИА «Новости». В четверг в Кремле состоялась встреча президента с представителями республики, в том числе с депутатами Народного собрания и мэром Махачкалы Джамбулатом Салавовым.

«Бюрократии поменьше, конкретных дел должно быть побольше», – отметил российский лидер.

В ходе общения Салавов рассказал, что решения о поддержке принимаются своевременно, однако иногда случаются отказы из-за проблем с документами. В таких ситуациях администрация старается помочь жителям. В ответ Путин подчеркнул, что при возникновении сомнений решения необходимо принимать в пользу людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 17 тысяч пострадавших от паводка жителей Дагестана и Чечни получили материальную помощь. Президент России Владимир Путин потребовал оказать лишившимся имущества гражданам необходимую юридическую поддержку. Ранее глава государства призвал не терять темпа при восстановлении пострадавших территорий.