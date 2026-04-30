    30 апреля 2026, 19:36 • Новости дня

    Минтранс не поддержал идею снизить нештрафуемый порог скорости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство транспорта России не считает нужным изменять правила, касающиеся допустимой величины превышения скорости на дорогах.

    Минтранс России не поддерживает предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах, передает ТАСС.

    В ведомстве сообщили, что официальных обращений с подобной инициативой в министерство не поступало.

    В пресс-службе Минтранса подчеркнули: «Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею».

    Там также отметили, что действующие нормы считаются достаточными для обеспечения безопасности дорожного движения.

    Обсуждение возможного ужесточения правил периодически появляется в общественном поле, однако Минтранс настаивает на отсутствии необходимости менять существующий порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России обсуждается возможность создания автотрасс, на которых можно будет ездить на максимально возможной скорости без штрафов благодаря внедрению новых технологий.

    Президенту России был представлен план развития сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения. Власти намерены выпустить до 2040 года около 260 специализированных составов для новых железнодорожных веток.

    30 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    Партия «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» пообещала блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости, защищая интересы автомобилистов от дополнительных штрафов.

    «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости, сообщается на официальном сайте партии.

    «Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», – подчеркнул секретарь генсовета Владимир Якушев.

    Ранее Центр организации дорожного движения подтвердил техническую готовность камер к снижению порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. Такое заявление сделал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык в интервью радио РБК.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо

    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше

    Бутягин рассказал, как принял сотрудниц ABW Польши за гостей ресторана

    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что при задержании перепутал сотрудниц спецслужбы Польши с посетительницами ресторана.

    Освобожденный археолог Александр Бутягин в интервью «Вестям» поделился деталями своего задержания в Польше. Он сообщил, что утром в гостинице, где должен был читать лекцию о Помпеях, спустился позавтракать и одновременно работал над презентацией. Тогда к нему подошли две женщины, которых он сначала принял за посетительниц ресторана, за чей столик мог по ошибке сесть.

    «Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их штаб-квартиру», – рассказал Бутягин.

    По словам ученого, условия содержания в варшавской тюрьме были «спартанскими», хотя ему разрешили звонить родственникам и получать письма. Однако первый звонок домой он смог сделать только через три месяца после задержания, а позднее у него появилась возможность чаще общаться с родными. Письма также регулярно приходили, что поддерживало его морально.

    Напомним, что Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму. После решения суда о допустимости экстрадиции и подачи апелляции, которая не была рассмотрена, он был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

    Ранее в интервью Бутягин заявил, что в случае экстрадиции на Украину его ждали бы гораздо более суровые условия, чем в польской тюрьме. Он связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России украинскими археологами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бутягина обменяли на задержанных в России сотрудников молдавских спецслужб. При этом, польские власти оставили под арестом телефон и ноутбук Бутягина.


    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    Песков: Сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно

    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    30 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому

    Эксперт: Дружба с Зеленским станет для Пашиняна оплатой предвыборной поддержки ЕС

    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Tекст: Евгений Поздняков

    Приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой. По мере приближения парламентских выборов в стране эта линия лишь ужесточается, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев. Напомним, в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с возможным участием Зеленского.

    «Саммит ЕС – Армения носит в значительной степени предвыборный характер. Евросоюз пытается продемонстрировать свою поддержку Никола Пашиняна, поэтому на предстоящем мероприятии Брюссель, вероятно, пообещает Еревану что-то серьезное», – сказал глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «В этом контексте приглашение Арменией Владимира Зеленского выглядит логичным продолжением линии на сближение с ЕС. Внимание к этому человеку стало своеобразной политической данью Пашиняна за помощь со стороны Европы. Это открытый, уже ничем неограниченный шаг в сторону разрыва отношений с Россией», – добавил он.

    «При этом показателен контраст во взаимоотношениях ЕС с Грузией, где тема Украины также активно использовалась в электоральной повестке. Однако там стране прямо предлагали вступить в конфронтацию с Москвой, тогда как Армения может избежать противостояния», – отметил собеседник.

    «Конечно, реакция на происходящее внутри Армении будет неоднородной из-за различий в позициях сторонников и оппонентов Пашиняна. Ключевым остается вопрос, как на приглашение Зеленского отреагируют неопределившиеся избиратели и сможет ли премьер привлекательно «обернуть» происходящее для этой части населения», – резюмировал Силаев.

    Напомним, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Антониу Кошта выступят сопредседателями встречи, которая пройдет перед первым в истории двусторонним саммитом Армения – ЕС 4-5 мая.

    Пашинян ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский также посетит саммит, передает РИА «Новости». Политик также отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества».

    Ранее, 20 апреля, Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что Ереван де-юре остается участником Договора. «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана Меликова на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    30 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы все народы страны ощущали себя частью единого дома. На встрече с представителями коренных малочисленных народов России, прошедшей в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», глава государства обратил внимание на равное значение как крупных, так и малых этносов, передает ТАСС.

    «И большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России. И когда я сказал "единая семья", вот в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    Ранее глава государства учредил новый праздник для сохранения самобытной культуры этих этносов.


    30 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы активно используют интернет-сервисы с объявлениями о быстрых заработках для поэтапного вовлечения граждан России в террористическую деятельность, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    «Спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых быстрых заработках для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», – предупредили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно поступающей информации, украинские структуры целенаправленно воздействуют на российскую молодежь через мессенджер Telegram. В ФСБ подчеркивают, что речь идет о втягивании в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе против сотрудников Роскомнадзора, который осуществляет блокировку подобных ресурсов.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт украинских агентов в отношении руководства РКН.

    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору.

    30 апреля 2026, 16:18 • Новости дня
    В Москве четвероклассница ранила учителя ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из московских школ произошел инцидент, в результате которого школьница четвертого класса нанесла учителю ранение кухонным ножом, принесенным из дома.

    Ученица четвертого класса школы № 1474 в Москве ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома, передает ТАСС.

    «Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома», – сообщила директор учебного заведения Ирина Курчаткина.

    Она добавила, что педагогу своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью учителя ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юноша, напавший на сверстников с ножом в Нижегородской области, был приговорен к реальному сроку заключения.

    Полицейские задержали жителя Ачинска, который напал на тринадцатилетнего мальчика с металлической обувной ложкой.

    Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке.

    30 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Песков заявил, как Москва сможет повлиять на Зеленского

    Песков: Москва сможет повлиять на Зеленского достижением целей СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, если достигнет целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных факторах влияния на Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил о сохранении главной цели СВО.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США заявил о предпочтении переговоров для достижения целей СВО.

    30 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Новак объяснил перенос поставок нефти Казахстана с «Дружбы»

    Новак: Нефть Казахстана перенаправили с «Дружбы» из-за повреждений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан перенаправил поставки нефти с нефтепровода «Дружба» на альтернативные маршруты из-за технических ограничений и повреждений инфраструктуры, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

    По его словам, причиной стали атаки украинских военных на объекты нефтепроводной инфраструктуры, что привело к повреждению станций и ограничило возможности прокачки, передает ТАСС.

    «В первую очередь это связано с техническими возможностями прокачки по нефтепроводу «Дружба». Вы знаете, что украинские военные атакуют в том числе и нефтепроводную инфраструктуру, и мы видим повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры», – сказал Новак. Он также подчеркнул, что для казахстанской нефти уже найдены альтернативные маршруты поставок, что позволяет избежать потерь в объемах экспорта.

    Вице-премьер добавил, что на данный момент нефтеперерабатывающий завод в Шведте в Германии не получает нефть по трубопроводу «Дружба».

    На прошлой неделе Новак объявил о перенаправлении казахстанской нефти на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    30 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню

    ГОСТ на блюда русской кухни вынесли на обсуждение и примут во II квартале

    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ближайший месяц завершится общественное обсуждение ГОСТа на блюда русской кухни, после чего стандарт планируется утвердить во втором квартале 2026 года, сообщили в Роскачестве.

    ГОСТ на блюда русской кухни может быть принят во втором квартале этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова. Документ уже находится на этапе общественного обсуждения, которое должно завершиться в течение ближайшего месяца.

    «ГОСТ уже вынесен на общественное обсуждение. Активно идет обсуждение экспертов, специалистов первой версии национального стандарта по русской кухне. Общественное обсуждение должно завершиться в течение ближайшего месяца. Мы считаем, что ГОСТ должен быть принят в течение второго квартала этого года», – заявил Протасов.

    В первую версию национального стандарта включено около 180 блюд, однако в процессе доработки их количество может вырасти до 300. Проект ГОСТа был подготовлен рабочей группой при Минпромторге при участии Роскачества, в документе объединены рекомендации по технологии изготовления и лучшие традиции русской кухни, а также принципы использования аутентичных ингредиентов.

    Стандарт призван способствовать формированию современного и привлекательного образа русской кухни как внутри страны, так и за рубежом. Проект получил концептуальную поддержку ресторанного сообщества. При этом применение ГОСТа будет носить добровольный характер и станет ориентиром для предпринимателей, ориентированных на русскую кухню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни включили рекомендации по технологии приготовления вареников и запеканки. В проект национального стандарта русской кухни также вошли рекомендации по подаче зефира с фруктовым соком или винным сиропом и по охлаждению сливочного десерта.

    Кроме того, в рамках ГОСТа на традиционную русскую кухню разработали технологию приготовления национального блюда гоголь-моголь.

    30 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым морем

    Минобороны: Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым морем

    Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым морем
    Tекст: Валерия Городецкая

    Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что полет продолжался более семи часов.

    «Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Экипажи самолетов в ходе миссии отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребители Су-30ВС ВКС России обеспечивали сопровождение ракетоносцев.

    В Минобороны также подчеркнули, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

    В октябре российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

    В декабре Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями.

