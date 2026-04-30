Путин поручил создать сайт с играми для воспитания детей

Путин на марафоне «Знания» поручил создать сайт с играми для воспитания детей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поручение о создании специального сайта с воспитательными играми для детей было дано во время визита президента России Владимира Путина на просветительский марафон «Знание. Первые». На встрече с представителями коренных малочисленных народов России воспитатель детсада Ирина Дзамыхова предложила создать цифровую платформу с методиками дошкольного воспитания через игры, передает ТАСС.

В ответ Путин заявил: «То, что вы говорите, то, что вы сами предлагаете, это полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания, навыки в игровой форме».

Президент подчеркнул, что творческий подход всегда дает лучший результат, и попросил Дзамыхову уточнить, каким она видит будущий проект. Она описала платформу как международный сайт, на котором будут собраны все образовательные материалы.

Путин заверил, что поручит министру просвещения Сергею Кравцову реализовать инициативу. По его словам, у министерства уже есть соответствующие планы по развитию цифровых образовательных платформ, и работа будет организована быстро и основательно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» к представителям коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

Он также предложил увеличить число языков, для которых будут созданы специальные учебники, и подчеркнул важность грантов.