Апрель в Москве стал самым мокрым в истории

Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РИА «Новости», что апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдений. По ее словам, по предварительным данным, в этом месяце выпало 270% от месячной нормы осадков, что является абсолютным рекордом.

Паршина уточнила, что ранее близкие показатели были зафиксированы только в апреле 1986 года, когда осадков выпало немного меньше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. А прошлым летом на некоторые районы столицы за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.



